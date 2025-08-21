С идването си в Белия дом Тръмп го отрупа със злато: "Индикатор ли е това за психичното здраве" (СНИМКИ)

С идването на Доналд Тръмп отново на власт декорациите в Белия дом търпят промени съобразно вкуса и разбиранията на неговия временен стопанин и особено забележимо това се вижда в едно от ъгълчетата на Овалния кабинет. Как постепенно камината в стаята се отрупва все повече и повече със злато се вижда добре на снимки, направени последователно в рамките на няколко месеца. Всъщност върху този любопитен детайл, говорещ много за характера и маниите на Тръмп, обърна внимание един украински общественик в профила си във Фейсбук. Олексий Толкачов задава съвсем резонния въпрос "индикатор ли е това за психичното здраве и моралните ценности" на президента на САЩ и, струва ми се, че отговорът няма как да не е "да".

"Прилагам няколко снимки от Овалния кабинет, за да проследим динамиката", пише той.

Първата снимка е направена преди завръщането на Тръмп в Белия дом. На нея е предишният президент Джо Байдън в компанията на Володимир Зеленски, а камината зад гърба им изглежда съвсем класически и семпло, украсена единствено с коледен венец. На нея добре се вижда оригиналният мраморен фриз, който е единственият орнамент на нея.

Втората снимка е от катастрофалната среща на Тръмп със Зеленски през февруари 2025 г., когато служителите на Тръмп предизвикаха грозен скандал с госта. На камината вече са поставени комплект златни купи.

Третата снимка е от визитата на италианския премиер Джорджа Мелони при Тръмп и на камината точно под мраморния фриз вече се мъдрят допълнителни златни орнаменти. Същото може да се види и на четвъртия кадър от срещата на Тръмп с южноафриканския президент Сирил Рамафоса.

Петата снимка е от срещата на 18 август отново между Тръмп и Зеленски. Предишното злато се е оказало недостатъчно и сега вече дори оригиналният мраморен фриз е покрит със злато. Не само това - добавена е и масивна златна решетка на камината.

"Гледам това и ми е тъжно. Какви са ценностите на хората, които управляват най-могъщите държави в света?", заключава Толкачов.

Снимки: Getty Images