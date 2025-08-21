Войната в Украйна:

С идването си в Белия дом Тръмп го отрупа със злато: "Индикатор ли е това за психичното здраве" (СНИМКИ)

21 август 2025, 14:07 часа 317 прочитания 1 коментар
С идването си в Белия дом Тръмп го отрупа със злато: "Индикатор ли е това за психичното здраве" (СНИМКИ)

С идването на Доналд Тръмп отново на власт декорациите в Белия дом търпят промени съобразно вкуса и разбиранията на неговия временен стопанин и особено забележимо това се вижда в едно от ъгълчетата на Овалния кабинет. Как постепенно камината в стаята се отрупва все повече и повече със злато се вижда добре на снимки, направени последователно в рамките на няколко месеца. Всъщност върху този любопитен детайл, говорещ много за характера и маниите на Тръмп, обърна внимание един украински общественик в профила си във Фейсбук. Олексий Толкачов задава съвсем резонния въпрос "индикатор ли е това за психичното здраве и моралните ценности" на президента на САЩ и, струва ми се, че отговорът няма как да не е "да".

"Прилагам няколко снимки от Овалния кабинет, за да проследим динамиката", пише той.

Първата снимка е направена преди завръщането на Тръмп в Белия дом. На нея е предишният президент Джо Байдън в компанията на Володимир Зеленски, а камината зад гърба им изглежда съвсем класически и семпло, украсена единствено с коледен венец. На нея добре се вижда оригиналният мраморен фриз, който е единственият орнамент на нея.

Втората снимка е от катастрофалната среща на Тръмп със Зеленски през февруари 2025 г., когато служителите на Тръмп предизвикаха грозен скандал с госта. На камината вече са поставени комплект златни купи.

Третата снимка е от визитата на италианския премиер Джорджа Мелони при Тръмп и на камината точно под мраморния фриз вече се мъдрят допълнителни златни орнаменти. Същото може да се види и на четвъртия кадър от срещата на Тръмп с южноафриканския президент Сирил Рамафоса.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Петата снимка е от срещата на 18 август отново между Тръмп и Зеленски. Предишното злато се е оказало недостатъчно и сега вече дори оригиналният мраморен фриз е покрит със злато. Не само това - добавена е и масивна златна решетка на камината.

"Гледам това и ми е тъжно. Какви са ценностите на хората, които управляват най-могъщите държави в света?", заключава Толкачов.

Още: Зеленски обяви какво се е разбрал с Тръмп за териториите

Снимки: Getty Images

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Белия дом среща Тръмп Зеленски
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес