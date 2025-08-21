Погребални агенти взимат татуировките на умрелите и ги връщат на роднините като изкуство (СНИМКИ+ВИДЕО)

Татуировките, както всеки загрижен родител е напомнял на децата си, са известни с това, че са постоянни. Но дори и мастилото, вкарано под повърхността на кожата, не може да устои на неизбежното износване от времето. Необработените трупове в крайна сметка се разлагат, а кожата, покрита с ярки тигри или нежни диви цветя, в крайна сметка се разпада до нищо повече от почвата около нея.

Баща и син, работещи в погребална агенция, се опитват да прекъснат този естествен цикъл, използвайки тайна формула, консерванти и прецизното око на таксидермист. Двамата управляват базираната в Охайо компания Save My Ink Forever, която отстранява татуираната кожа от трупа, обработва я и след това я връща на близките на починалия. Крайният продукт, който прилича повече на старинна пергаментова хартия, отколкото на ужасяваща дрънкулка в стила на Кроненберг, в момента виси зад рамки с музейно качество в домовете на хиляди клиенти.

Снимка: Save My Ink Forever/Facebook

И докато мнозина, включително някои погребални бюра, отговорни за отстраняването на кожата, може да се отнасят с презрение към тази практика, основателят Кайл Шерууд казва пред "Popular Science", че за него съхраняването на татуирана кожа не е по-отблъскващо от съхраняването на праха на близък човек в урна. За клиентите рамкираните кожи служат като визуално напомняне за хората, които са загубили, и за физическото изкуство, което е определило тяхната идентичност. Шерууд, който винаги е имал артистична нагласа, но е давал приоритет на финансовата практичност, казва, че запазването на татуирана кожа с достойнство и уважение към семействата е станало негова страст.

Един по-специален спомен

"Балсамирането се превърна в моето изкуство", казва Шерууд. Шерууд основава Save My Ink Forever през 2017 г. заедно с баща си Майкъл. Оттогава двамата смятат, че са съхранили хиляди татуировки. Кайл казва, че е измислил концепцията, докато е работил в погребални бюра и е виждал как семействата изискват все по-персонализирани опции за покойниците. Тази тенденция съвпаднала с бум в приемането и популярността на татуировките. През 2023 г. Pew Research изчислява, че почти една трета от възрастните в САЩ и 46% от милениалите имат поне една татуировка. (Проучване в България от 2022 г. пък показа, че над 1 млн. българи имат поне една татуировка) Отнело е известно убеждаване, но Кайл казва, че е убедил баща си в наличието на неизползван пазар, който да запълни празнината между колекционерите на татуировки и погребалните услуги.

Но той е трябвало да докаже, че процесът му за съхранение на татуировки действително работи. Вместо да започнат с кожа от починали хора, Шерууд казва, че са провели ранни тестове, използвайки излишната кожа от операции за коремна пластика. Доброволци доброволно си направили татуировки преди процедурата, съгласявайки се да дарят отстранената кожа след това за тестове. Процесът проработил.

Днес, почти десетилетие по-късно, Save My Ink все още е единствената голяма компания, която предлага тази услуга. Шерууд казва, че от правна гледна точка те могат да оперират във всички щати с изключение на Вашингтон. Те са работили и с погребални бюра в Обединеното кралство и Канада.

Как работи процесът на съхранение на татуировки

Процесът на подаване на заявка за съхранение на татуировки може да започне преди смъртта или до 72 часа след смъртта на дадено лице. Лицето, което подава заявката – често партньорът или близък роднина на татуирания човек, работи с местна погребална агенция, която действа като посредник между семейството и Save My Ink. След подписване на формуляр за разрешение, семейство Шерууд изпраща на погребалната агенция видео с инструкции, в което се обяснява стъпка по стъпка как правилно да се извади кожата и да се съхрани за запазване. "Татуировките, разположени на върха на ръцете и краката, се запазват най-добре", добавя Шерууд. Погребалното бюро изпраща кожата до Save My Ink в сух консервант (Шерууд отбелязва, че точната химична формула е търговска тайна) и тя обикновено пристига в рамките на няколко дни. Save My Ink доставя крайния продукт, затворен в стъклен съд, на семейството, обикновено в рамките на три месеца.

Шерууд казва, че през последните години са били принудени да поставят някои ограничения. Save My Ink не съхранява татуировки по гениталиите или лицето. Те отказват и заявки за превръщане на кожата в абажури или други сувенири – нещо, за което хората са питали в миналото. Но това не означава, че не са склонни да разгледат всички необичайни заявки. Шерууд разказа пред "Popular Science", че са запазили татуировки от живи хора, които са отслабнали значително, както и от такива, които са претърпели операция за промяна на пола. Те с удоволствие запазват и татуировки от ампутирани крайници, както и някои значими белези.

Адаптирай се или умри

Разбира се, бизнесът не е без критици. Много хора все още се отвращават от идеята да окачат запазената плът на дядо си на стената. Някои погребални бюра – особено тези с по-традиционни религиозни ценности – също не са съгласни и са отказали да извадят кожата, каза Шерууд. Макар да признава, че процесът не е за всеки, Шерууд все пак вярва, че погребалните бюра трябва да са готови да уважават желанията на семейството. "Повечето погребални бюра и хората, които работят в тях, са затънали в старите си навици", казва Шерууд. "За да се гарантира успехът на бизнеса в бъдеще", добави той, "трябва да сме готови да "се адаптираме или да умрем".

От музеи до частни колекции: странната история на съхраняването на татуирана кожа

Save My Ink може да няма много конкуренти в областта на търговското съхраняване на татуировки, но самата практика не е нова. Няколко музея по света, като Muséum National d’Histoire Naturelle във Франция и Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses в Португалия, поддържат колекции от татуирана кожа. В тези случаи кожата е съхранявана не толкова заради художествената си стойност, колкото като медицински или антропологични образци. Колекцията "Wellcome" в Лондонския музей на науката се счита за най-голямото хранилище на съхранена татуирана кожа, с над 300 отделни фрагмента. Тази колекция, която е била обект на критики по отношение на историческата етика на източника на образците, включва татуирана кожа от ръце, крака и дори цели черепи.

Друга голяма колекция от татуирана кожа се намира в Музея по медицинска патология на Токийския университет. Кожата, извлечена предимно от починали членове на якудза, е събрана за пръв път от японския лекар Масаичи Фукуши. Както е описано в книгата от 2013 г. "Носи мечтите си: Моят живот в татуировки", Фукуши започва колекцията, докато изучава ефектите на сифилиса върху човешката кожа. Според информациите, той е търсил татуирани екземпляри, защото вариациите в цвета и текстурата улеснявали проследяването на движението на пигмента. По време на изследванията си обаче Фукуши открива, че татуираната кожа изглежда устойчива на уврежданията и лезиите, типични за сифилиса, особено в областите с по-ярко изразена боя.

Някои от запазените от него кожи дори са били публикувани в издание на списание "Life" от 50-те години на миналия век. Когато е бил попитан за колекциите на музея, Шерууд отговорил, че обмисля да поеме ролята на куратор, но с акцент върху представянето на изкуството, което стои зад татуировките. Той е предвиждал бъдеще, в което клиентите, които са запазили татуирана кожа, биха могли да се съгласят да я предоставят за излагане за ограничен период от време. Шерууд сравни някои татуировчици със "съвременните Ван Гог и Рембранд". Но за разлика от своите предшественици, рисуващи с маслени бои, творенията на татуировчиците умират заедно с тях, а единствените следи от тях са разпръснати по фотографии или стари публикации в социалните медии.

Подходящо, Шерууд вече е избрал една от собствените си татуировки, която да запази. На единия си крак има изображения на три "трокара" – медицински инструменти с формата на големи моливи, които са основен инструмент в кутията с инструменти на гробаря. Трите представляват поколенията гробари, от които произхожда Шерууд. Един ден тази запазена кожа може дори да се появи зад стъкло в бъдещата колекция на Шерууд, за да я види целият свят.