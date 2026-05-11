Украинец замери с камък застрашен вид тюлен и си изяде боя (ВИДЕО)

Скандал избухна в Хавай, след като изглежда пиян мъж хвърли камък по хавайски тюлен-монах на име Лани - един от най-редките морски бозайници в света. Инцидентът е станал на остров Мауи и е заснет на видео. Свидетели се опитали да спрат мъжа, но той само се засмял и казал, че е достатъчно богат, за да плати евентуални глоби.
A scandal has erupted in the U.S. after a deranged wealthy man threw a rock at a Hawaiian monk seal — one of the rarest marine mammals in the world.— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2026
The incident happened on the island of Maui and was caught on video. Witnesses tried to stop the man, but he just laughed and said…
Впоследствие стана ясно, че въпросният хулиган е украинец - бизнесмен на име Игор Литвинчук. И когато видеото с постъпката му бързо става популярно в социалните мрежи, местни жители са го потърсили - и не за да го глобят. Един от тях го е нападнал и видео от случката се появи в социалните мрежи и местни източници като Hawaii News Now.
Ukrainian businessman Ihor Lytvynchuk was reportedly beaten in Hawaii after attacking a rare monk seal, — Hawaii News Now— NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026
On the island of Maui, the animal abuser threw a large rock at a Hawaiian monk seal named Lani — a rare protected species.
According to witnesses, after…
След като записът с тюлена стана публичен, полицията задържа заподозрения. Той е изправен пред до една година затвор.
В Хавай са останали само около 1600 тюлена монаха. Видът е застрашен.
