Кабинетът "Радев" взе властта:

Украинец замери с камък застрашен вид тюлен и си изяде боя (ВИДЕО)

11 май 2026, 18:22 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Украинец замери с камък застрашен вид тюлен и си изяде боя (ВИДЕО)

Скандал избухна в Хавай, след като изглежда пиян мъж хвърли камък по хавайски тюлен-монах на име Лани - един от най-редките морски бозайници в света. Инцидентът е станал на остров Мауи и е заснет на видео. Свидетели се опитали да спрат мъжа, но той само се засмял и казал, че е достатъчно богат, за да плати евентуални глоби.

Още: Огнено шоу: Вулкан изхвърля лава на стотици метри височина (ВИДЕО)

Впоследствие стана ясно, че въпросният хулиган е украинец - бизнесмен на име Игор Литвинчук. И когато видеото с постъпката му бързо става популярно в социалните мрежи, местни жители са го потърсили - и не за да го глобят. Един от тях го е нападнал и видео от случката се появи в социалните мрежи и местни източници като Hawaii News Now.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След като записът с тюлена стана публичен, полицията задържа заподозрения. Той е изправен пред до една година затвор.

В Хавай са останали само около 1600 тюлена монаха. Видът е застрашен.

Още: Съд в Швеция постанови, че паднал метеорит остава при собственика на имота

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
камък украинец Хавай тюлен-монах Игор Литвинчук
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес