Защо гледаме "дупето" на динята и дава ли ни то знаци за нейната зрялост?

Нищо не разваля лятното хапване, както суха, "хлебна" и безвкусна диня. Може би сте се научили да почуквате по плода или да търсите определени шарки по кората, когато се опитвате да намерите най-узрялата диня, но какво ще кажете да проверите… ъм… "дупето" на динята? Технически погледнато, "дупето" на динята се нарича "цъфтежен край", но интернет е решил да преименува тази част от долната страна на плода и кои сме ние, че да спорим?

Какво точно представлява методът с "дупето" на динята?

Снимка: iStock

Някакви хора в интернет твърдят, че най-добрият начин да изберете диня е да проверите нейния цъфтежен край (кафявият кръг срещу страната на дръжката). За да изберете най-сочната и вкусна диня, търсете плод с най-малкото "дупе". Достатъчно просто, нали? Но експертите съгласни ли са, че този метод работи? "Не. Всяка диня има цъфтежен край и всички те изглеждат почти еднакво", казва Джеси Джеймс Уигинс, производител и износител на дини от пето поколение и бивш президент на Националния съвет за популяризиране на дините (NWPB). "Няма никакъв таен индикатор за сладостта, скрит там. Така че това не е надежден начин да прецените вкуса; не можете да изберете добра диня само като погледнете края на цъфтежа.", казва Уигинс.

Още: Колко диалектни думи за диня можете да се сетите?

Сега можете да спрете да зяпате дупките на дините в зеленчуковия отдел на местния ви магазин.

Как да изберем най-вкусната диня?

Снимка: iStock

Има ли по-добър начин да откриете вкусна диня, преди да я купите? Уигинс споделя пред списанието "Popular Science", че можете да обърнете внимание на няколко ключови признака, които ще ви помогнат да изберете най-добрата диня.

"Има много теории, но най-доброто правило е просто: погледнете, вдигнете, обърнете", казва Уигинс. "Изберете такава с чист външен вид (без дупки или меки места), уверете се, че се усеща тежка за размера си, и проверете за кремавожълто петно там, където е лежала и узрявала на полето." Уигинс също така посочва, че качеството на динята започва още във фермата.

Още: След нарязване: как най-дълго да съхраним динята свежа

"За повечето потребители е трудно да преценят вкуса само по външния вид", казва той. "Истинската сладост и зрялост се определят по-рано – от фермера и берача, които събират динята в подходящия момент, когато захарта и вкусът са на върха, преди тя да стигне до магазина."