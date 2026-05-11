Съдят ChatGPT за подпомагане на масова стрелба и убийство

11 май 2026, 17:52 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Компанията OpenAI, която създаде един от най-разпознаваемите инструменти в сферата на изкуствения интелект - ChatGPT, ще трябва да се защитава в съда именно заради най-популярния си продукт. Семейството на Тиру Чаба, един от двамата убити при масовата стрелба в Университета на щата Флорида през април 2025 година, заведе дело, защото смята, че ChatGPT е помогнал активно на стрелеца, предаде NBC.

В жалбата се казва, че стрелецът Финикс Икнер е качил снимки на огнестрелните си оръжия в ChatGPT, който след това му е обяснил как да ги използва, казал му е, че пистолетите няма класически предпазител и е отбелязал, че масовите стрелби привличат повече внимание "ако са замесени деца". В иска се казва и, че ChatGPT също така е обяснил на Икнер, че в централната сграда на Университета във Флорида (т.нар. Студентски съюз) има най-много хора между 11:30 ч. и 13:30 ч. - стрелецът е открил огън в 11:57 ч.

OpenAI казва, че ChatGPT не е отговорен и е предоставил само публично достъпна информация. Остава отворен въпросът дали правоохранителните органи имат достъп до изкуствения интелект и разработена ли е система, която да им подава информация тип "червен флаг" при съвкупност от специфични въпроси и търсения.

Главният прокурор на щата Флорида Джеймс Утмайер е започнал криминално разследване, заявявайки: "Ако ChatGPT беше човек, щеше да бъде обвинен в съучастие в убийство".

Ивайло Ачев Редактор
