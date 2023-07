Вулкан доведе до извънредно положение в Перу

Причината е постоянната сеизмична активност, която разтърси региона и изпрати стълб от токсичен газ във въздуха.

Алберто Отарола, президентът на Съвета на министрите на Перу, обяви в понеделник, че се очаква обявяването на извънредна ситуация за южния департамент Мокегуа, където се намира вулканът. ОЩЕ: Перу въведе извънредно положение заради нелегални мигранти

