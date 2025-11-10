За още 6 месеца: САЩ отменят частично някои от санкциите срещу Сирия

Съединените щати обявиха, че отменят частично действието на някои от най-твърдите санкции срещу Сирия за още 180 дни. На този фон сирийски президент стъпи за първи път в Белия дом. Доналд Тръмп прие на знакови разговори Ахмед ал-Шараа, който свали бившия режим на Асад и оттогава се опитва да извади страната си от международна изолация.

Двамата президенти се видяха за първи път преди шест месеца в Саудитска Арабия, където Доналд Тръмп обяви планове за вдигане на санкциите, а няколко дни по-рано Вашингтон заяви, че бившият командир от ал Кайда вече не е смятан за глобален терорист. Частичното облекчаване на санкциите не се отнася до сделки с участието на правителствата на Русия и Иран.

