За още 6 месеца: САЩ отменят частично някои от санкциите срещу Сирия

10 ноември 2025, 23:00 часа 381 прочитания 0 коментара
Съединените щати обявиха, че отменят частично действието на някои от най-твърдите санкции срещу Сирия за още 180 дни. На този фон сирийски президент стъпи за първи път в Белия дом. Доналд Тръмп прие на знакови разговори Ахмед ал-Шараа, който свали бившия режим на Асад и оттогава се опитва да извади страната си от международна изолация.

Още: Сирийският президент се срещна с Кристалина Георгиева в МВФ и игра баскетбол преди визитата при Тръмп (ВИДЕО)

Двамата президенти се видяха за първи път преди шест месеца в Саудитска Арабия, където Доналд Тръмп обяви планове за вдигане на санкциите, а няколко дни по-рано Вашингтон заяви, че бившият командир от ал Кайда вече не е смятан за глобален терорист. Частичното облекчаване на санкциите не се отнася до сделки с участието на правителствата на Русия и Иран.

Още: За да се срещне с Тръмп: ООН отмени санкциите срещу президента на Сирия

