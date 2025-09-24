Стрелба в имиграционен център в Далас, има ранени

Множество хора бяха ранени при стрелба в местния офис на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) в Далас.

Това съобщи министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Подробностите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има множество ранени и загинали. Стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана“, написа тя в публикация в социалните мрежи.

Телевизионният канал Fox4 съобщи, че трима души са ранени при нападението.

