Стрелба в имиграционен център в Далас, има ранени

Множество хора бяха ранени при стрелба в местния офис на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) в Далас.
Това съобщи министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.
Още: Моторист стреля по мъж в "Бояна"
„Подробностите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има множество ранени и загинали. Стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана“, написа тя в публикация в социалните мрежи.
Телевизионният канал Fox4 съобщи, че трима души са ранени при нападението.
Още: Бандитски войни и престрелки: Кои са най-опасните градове в Европа?
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.