Стрелба в имиграционен център в Далас, има ранени

24 септември 2025, 16:27 часа 282 прочитания 0 коментара
Множество хора бяха ранени при стрелба в местния офис на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) в Далас.

Това съобщи министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Подробностите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има множество ранени и загинали. Стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана“, написа тя в публикация в социалните мрежи.

Телевизионният канал Fox4 съобщи, че трима души са ранени при нападението.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
