Зеленски в Пентагона: Ето какво му обеща Лойд Остин (ВИДЕО)

Тя се е провела в Пентагона.

„За мен е чест да приветствам президента Зеленски в Пентагона днес и да обсъдим резултатите от контактната група по отбраната на Украйна тази седмица“, написа министърът на отбраната на САЩ в Twitter. ОЩЕ: Зеленски получи обещание за подкрепа от Байдън, но се сблъска и със скептицизъм

Остин отново потвърди ангажимента за подкрепа на борбата на Украйна за защита на нейния суверенитет и укрепване на бъдещото възпиране.

Honored to have welcomed President Zelenskyy to the Pentagon today and discuss outcomes from this week’s Ukraine Defense Contact Group. Together with allies&partners, we’re committed to supporting Ukraine’s fight to defend its sovereignty, while reinforcing future deterrence. pic.twitter.com/nFYFIyhliU

Самият Зеленски също коментира срещата си с Остин във видео в Twitter. Той определи разговорите в Пентагона в областта на отбраната като важни.

"Благодаря на президента Джо Байдън, на двете партии и камари на Конгреса на САЩ и на целия американски народ за тяхната непоколебима подкрепа", каза Зеленски.

Украинският президент определя и посещението си в САЩ като много важно и обръща внимание, че е постигнато дългосрочно споразумение за съвместно отбранително производство. "Тази историческа стъпка ще създаде нова индустриална база и работни места и за двете ни нации", смята още Зеленски. ОЩЕ: Байдън към Зеленски: Ще гарантирам, че светът е на страната на Украйна (ВИДЕО)

This was a very important visit to Washington, D.C.



New military aid package. Long-term agreement on joint defense production. This historic step will create new industrial base and jobs for both of our nations.



My day began on Capitol Hill with candid and extensive… pic.twitter.com/Ro24E6k86D