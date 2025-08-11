Вътрешен трансфер на Острова: Ман Сити изпрати най-скъпия играч в историята си в Ливърпул

Най-скъпият футболист в историята на Манчестър Сити - Джак Грийлиш, ще продължи кариерата си на около 60 километра от "Етихад". Струващият 100 милиона паунда национал на Англия ще се премести от Манчестър в Ливърпул, за да заиграе за местния футболен клуб Евертън. "Карамелите" вече постигнаха споразумение със Сити за привличането на Грийлиш под наем за сезон 2025/26, като в договора има и клауза за откупуване на стойност 50 млн. паунда.

Джак Грийлиш ще продължи кариерата си в Евертън

29-годишният футболист, който навършва 30 години следващия месец, е много ценен от мениджъра на Евертън Дейвид Мойс. От Сити пък признаха необходимостта на Грийлиш да играе редовно във Висшата лига в годината на Световното първенство по футбол в САЩ, което донякъде е повлияло на решението им да го оставят извън състава за Световното клубно първенство. В Манчестър искаха да му дадат пълна предсезонна подготовка, за да намерят най-доброто решение за него.

Грийлиш се нуждае от игрово време, за да влезе в отбора на Англия на Световното първенство

Сега се очаква Грийлиш да премине медицински прегледи и да финализира преминаването си под наем в Евертън. Националът на Англия се нуждае от повече игрово време, за да убеди селекционера на Англия Томас Тухел да го вземе следващото лято в САЩ. Джак Грийлиш работи с личен треньор, за да се увери, че е в най-добрата възможна форма за предстоящия сезон. Играчът бе трансферна цел и на италианския шампион Наполи, но той предпочете да остане в Англия.

Грийлиш записа само един мач като титуляр в Премиър лийг миналия сезон и остана неизползвана резерва на „Уембли“ за финала на ФА Къп, загубен от Кристъл Палас. Бившият футболист на Астън Вила помогна на Сити да спечели требъл през 2023 г., като изигра ключова роля в успехите им в Премиър Лийг, Шампионската лига и ФА Къп. Междувременно стана ясно, че още един гранд от Висшата лига иска офанзивен футболист на Ман Сити.