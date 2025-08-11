Нов сорт български люти чушки вече в магазините на Kaufland

Нов и изцяло български сорт люти чушки „Български дух“ вече могат да бъдат намерени във всички хипермаркети на Kaufland в страната. Ритейлърът стартира партньорство с българските производители Hot Farm, които ще осигурят за клиентите на веригата свежи и качествени изкушения за любителите на пикантния вкус.

От оранжериите на Hot Farm директно до рафтовете в хипермаркетите - първите чушки от новата реколта на лютата ферма край село Страшимирово носят свежестта, цвета и огнената нотка, която само родното производство може да даде. Сред тях изпъква гордостта на стопанството – изцяло българският сорт „Български дух“, създаден и отглеждан у нас с внимание и търпение, балансиращ между наситен вкус и премерена лютивина.

Партньорството между Hot Farm и Kaufland дава възможност на клиентите да се насладят и на други популярни сортове – от добре познатото „Халапеньо“ с неговата лека и приятна лютивина до огнените рекордьори „Нага“ и „Каролина Рийпър“, известни със своя интензивен аромат и висока степен на пикантност. Всички те са отгледани с внимание в стопанството на семейство Родинови – сертифицирано по GLOBALG.A.P., GRASP и HACCP, и работещо изцяло със собствена суровина, без внос.

Историята на Hot Farm започва през 2011 г. във варненското село Страшимирово, когато Христо Родинов решава да превърне страстта си към тропическия лют плод в професия. Днес базата за отглеждане е в село Горен Чифлик, където на площ от около 20 декара се отглеждат над 80 сорта люти чушки. Всяка чушка се подбира ръчно според цвета, аромата и зрелостта ѝ – подход, който гарантира високо качество и автентичен вкус.

„За нас партньорството с Kaufland България означава по-устойчиво планиране, достъп до нови клиенти и възможност да разширим производството си. Но най-вече е признание за труда ни и мотивация да развиваме модерно родно земеделие с човешко лице“, споделя Славена Родинова, част от семейния екип. Плановете за първата година включват реализация на 30–40% от суровината именно в магазините на ритейлъра.

Любителите на пикантните вкусове вече могат да открият „Български дух“, „Халапеньо“, „Нага“, „Каролина Рийпър“ и други сортове на щандовете с пресни зеленчуци в Kaufland и да внесат лятно настроение и български характер във всяка рецепта – от свежи салати и домашни сосове до гурме ястия за специални поводи.