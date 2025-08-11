Европейската комисия обяви колко са приходите от замразените руски активи

Европейският съюз (ЕС) е получил общо 1,6 милиарда евро от така наречените извънредни печалби, генерирани от лихвите, получени от блокираните активи на Руската централна банка, държани от централните депозитари на ценни книжа. Това съобщи днес Европейската комисия (ЕК). Това е третото подобно прехвърляне към ЕС от замразените руски активи, след първия транш през юли 2024 г. и втория през април 2025 г. Настоящият транш обхваща приходите, натрупани през първата половина на 2025 г.

Замразените активи

Печалбите идват от активи, замразени в рамките на санкциите на ЕС, наложени в отговор на руската агресия срещу Украйна. Макар самите активи да остават блокирани, лихвите по тях могат да се използват за подпомагане на Киев.

Досега 90% от средствата от първите два транша бяха насочени към Украйна чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира, а 10% — чрез Механизма за Украйна.

От сегашния трети транш, 95% от постъпленията ще бъдат пренасочени към Механизма за сътрудничество по заемите за Украйна и 5% — към механизма в подкрепа на мира.

През миналия месец ЕС представи планове да набере допълнителни средства за Украйна чрез преместване на замразени руски държавни активи в по-рискови инвестиции, но срещна съпротива от институцията, която държи по-голямата част от замразените авоари - белгийския депозитар на ценни книжа Euroclear.

