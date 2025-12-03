Доставката на десетки танкове от Чехия за Украйна пропадна, оказаха се дефектни

Чехия отмени модернизацията на танкове Т-72, предназначени за Украйна, поради технически проблеми със системата за управление на огъня, съобщава местната медия Novinky. Модернизацията на чешките танкове Т-72М4 CZ беше одобрена още преди Русия да започне пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Планът беше да се завърши пълен цикъл на модернизация преди прехвърлянето им, но по време на тестовете се появиха проблеми с точността на огъня.

Дефектни компоненти

Чешкото министерство на отбраната обясни, че причината се крие в дефектни електронни компоненти в системата за управление на огъня, които не са били подложени на предварителна оценка. Ремонтът се оказа технически невъзможен, което бе потвърдено и от италианския производител на оборудването.

В резултат на това Министерството на отбраната в Прага реши да прекрати договора за модернизация с държавната компания VOP CZ и да възстанови разходите, установени от одита.

Така доставката на танкове T-72 за Украйна в момента е невъзможна и Чехия ще се съсредоточи върху предоставянето на модерните Leopard. Около 30 танка T-72M4 CZ остават на склад в Чешката република. Именно толкова Прага планираше да прехвърли безвъзмездно на Киев.

Военната помощ от Чехия за Украйна

От началото на пълномащабната инвазия Чехия е доставила на Украйна значителни количества оръжия и военно оборудване от собствените си запаси, включително танкове, бронирани превозни средства, артилерия и самолети.

Наскоро чешки активисти от групата Skupina D стартираха кампания за набиране на средства за дронове прехващачи за Украйна. От началото на инвазията те вече са доставили хиляди безпилотни машини.

През октомври чехите събраха около 595 000 долара само за 48 часа, за да закупят ракета „Фламинго“ за украинските сили.

Чехия участва и в мащабна програма за доставка на артилерийски боеприпаси, като координира усилията си с други европейски страни. Проектът обаче е изправен пред несигурност заради новото правителство в Прага: Чешката дилема: програмата за боеприпаси към Украйна виси във въздуха с новата крайнодясна коалиция.

Освен това Чехия подкрепя Украйна чрез обучение на военен персонал в рамките на съвместни програми, инициативи за обмен на опит и обучение на украински защитници, припомня "РБК-Украйна".

