Зукърбърг се извини на родители на деца, пострадали в социалните мрежи (ВИДЕО)

Зукърбърг, чиято компания Meta управлява Instagram и Facebook, се обърна към тях и каза, че "никой не трябва да преминава през това, което те са преживели“.

ОЩЕ: Fасеbооk може дa cтaне плaтeн в Eвpoпa



Той и шефовете на TikTok, Snap, X и Discord бяха разпитвани почти четири часа от сенатори от двете партии. Законодателите искаха да знаят какво правят, за да защитят децата онлайн.

На изслушването отидоха Марк Зукърбърг и главният изпълнителен директор на TikTok, но ръководителите на Snap, X и Discord решиха да не присъстват.

Mark Zuckerberg apologizes to the families who have been harmed by his social media platform, live during Senate Judiciary Committee hearing pic.twitter.com/HK6IR92wZJ