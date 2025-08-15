Вкараха известен гръцки певец в психиатрия

Обезпокоителен инцидент, свързан с известния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвика широка загриженост и дискусии не само в Гърция, но и в други балкански страни, включително и в България. Според ексклузивни източници на "Newsbomb", в четвъртък, 14 август 2025 г., сутринта Мазонакис е бил намерен в състояние на объркване, преди да бъде приет в психиатричната болница "Дромокайтио". Свидетели съобщават, че певецът се е обръщал към близките си сътрудници с непоследователни и агресивни реплики, включително: "Всички навън, напуснете, вие сте наркодилъри". Избликът, описан като момент на психическо разстройство, предизвикало тревога сред присъстващите, като източниците отбелязват необичайно напрегната атмосфера.

Мазонакис е бил приет в държавната психиатрична клиника с прокурорско разпореждане, както се съобщава, по молба на сестра му и баща му. Според желанието на семейството му, източниците потвърдиха, че се планира преместването му в частна клиника за продължаване на лечението.

История на публичните инциденти

Това не е първият път, когато Мазонакис попада в заглавията на вестниците по причини, които не са свързани с музиката. През последните месеци съобщенията за хаотично поведение и публични изблици породиха опасения сред феновете за психическото и физическото му състояние.

През юни 2025 г. Мазонакис внезапно прекрати концерт на стадион "Халканора Идалиу" в Никозия, Кипър, поради безредици сред публиката. Видимо разстроен, той посочи "безсрамните" и "мускулестите момчета" за отговорни за прекъсването. Размишлявайки върху инцидента, Мазонакис по-късно заявяви: "Прекарах си страхотно. Дали нещо се е случило? Защо да съм разстроен? Това беше незначителен проблем... Хората трябва да уважават другите, това е всичко. Преживял съм толкова много огорчения, че това беше най-малкото от тях".

Мазонакис отговаря: "Увиха ме в парче хартия"

В изявление, разпространено чрез близък сътрудник на семейството и изготвено от адвоката му, Мазонакис разглежда обстоятелствата, при които е бил приет в болницата. Той твърди, че процесът е бил организиран без негово знание или съгласие от членове на семейството, участващи в текущ правен спор.

"Заявявам, че временното ми приемане в обществено заведение е извършено без мое знание или съгласие", казва Мазонакис. "Тази сутрин, след като се върнах от плуване, бях посрещнат от патрулна кола на гръцката полиция, която по разпореждане на прокурора ме прехвърли в държавно психиатрично заведение за оценка." Освен това той твърди, че моментът - в навечерието на официалния празник на 15 август, последван от уикенд - е пресметнат от членовете на семейството, за да се възползват от положението му. "Тъй като близки членове на семейството, с които съм в съдебен спор и срещу които се готвех да заведа дела за тежки престъпления, буквално ме "увиха в парче хартия", тази изфабрикувана ситуация беше изпълнена със злонамерени мисли", заявява той.

Мазонакис изразява възмущението си от това, което той определя като опит за "физическото му отстраняване" заради "егоистични интереси". Цитирайки Наполеон, той добавя: "Победител е не този, който започва войната, а този, който я печели". В заключение той благодари на поддръжниците си и потвърди: "Аз съм здрав, енергичен и силен".

През следващите дни се очаква допълнителна информация за състоянието му и евентуалното му преместване в частно заведение, пише "GreekCityTimes". Йоргос Мазонакис е световна гръцка звезда, а в България е на особена почит. В последния сезон на "Като две капки вода", който бе спечелен от Вениамин, на откриващия концерт Николаос Цитиридис сам бе избрал да имитира именно Йоргос Мазонакис.