НОИ обяви колко е средният осигурителен доход

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2025 г. е 1839,37 лв. Той намалява спрямо май, когато беше 1882,21 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2024 г. до 30.06.2025 г. е 1745,04 лв. Той нараства спрямо предходния период от 01.06.2024 г. до 31.05.2025 г. когато беше 1728,07 лв.

Месечна динамика

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2025 г. бе 1874,72 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от от 01.05.2024 г. до 30.04.2025 г. бе 1710,21 лв.

Средния осигурителен доход за страната за месец март 2025 г. бе 1777,36 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от от 01.04.2024 г. до 31.03.2025 г. бе 1690,66 лв.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари, когато беше 1738,01 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от от 01.03.2024 г. до 28.02.2025 г., беше 1678,84 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2024 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.