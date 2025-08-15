Неочаквано почина любимата жена на Джеф Безос

Новината за иненадваща смърт в семейството на Джеф Безос разтърси медиите. Неговата майка Джаки Безос е починала на 78 години. Семейната фондация "Безос", на която тя е съосновател заедно със сина си, потвърди смъртта ѝ в изявление в четвъртък, 14 август. 61-годишният основател на Amazon също сподели почит към майка си в социалните мрежи, като написа, че тя е починала "след дълга борба с деменцията с телца на Леви". "Тя почина днес, заобиколена от толкова много от нас, които я обичахме - нейните деца, внуци и баща ми", написа той. "Знам, че тя усещаше любовта ни в тези последни мигове. Всички ние бяхме толкова щастливи, че бяхме в нейния живот. Държим я на сигурно място в сърцето си завинаги."

Деменцията с телца на Леви е мозъчно заболяване, което засяга мисленето, движенията, поведението и съня на човека. След болестта на Алцхаймер, деменцията с телца на Леви, с която Джаки е диагностицирана през 2020 г., е вторият най-често срещан вид деменция.

Още: Почина една от световните джаз икони

В своята почит Джеф разказва и за любовта на майка си към него. "Нейната зрялост започна малко по-рано, когато тя стана моя майка на крехката 17-годишна възраст. Това не можеше да бъде лесно, но тя направи така, че всичко да се получи. Тя се нагърби със задачата да ме обича безпределно, няколко години по-късно привлече в екипа невероятния ми баща, а след това добави сестра ми и брат ми към списъка на хората, които обича, пази и вдъхновява", пише той. "До края на живота ѝ този списък с хора, които да обича, не спираше да расте. Тя винаги даваше много повече, отколкото някога е искала."

Почитта на другите

В секцията за коментари съпругата му Лорън Санчес Безос, с която сключиха брак през юни, написа: "Ще ни липсва толкова много. Обичаме те." В свой собствен пост семейната фондация "Безос" си спомни за Джаки като за "отдадена майка", която "винаги" поставяше децата си на първо място.

"Джаки създаде пространство, в което всеки се чувстваше в безопасност, изслушан и обгрижен", продължават от фондацията. "Независимо дали предлагаше чиния с храна, съвет или просто изслушване, тя имаше забележителен начин да накара хората да се чувстват като семейство. За безбройните хора, до които се докосна през забележителния си живот, Джаклин Джиз Безос беше яростен защитник и поддръжник, изпълнен със сърце за другите и никога не приемаше статуквото", се казва още в изявлението им, цитирано от "People".

Още: Съкрушена, но благодарна: Какво се случва с Лорън Санчес след сватбата с Джеф Безос