ЦСКА договори шести нов – „червените“ се подсилват с бивш халф на Лацио и Уулвс

Ръководството на ЦСКА продължава да работи усилено по лятната селекция в тима. „Червените“ вече привлякоха петима нови футболисти. Става дума за Теодор Иванов, Давид Сегер, Давид Пастор, Кевин Додай и Леандро Годой. „Армейците“ пък са спазарили и шесто ново попълнение. Става въпрос за бившия полузащитник на Лацио и Уулвърхемптън Бруно Жордао. Това съобщиха медиите в Полша.

Бруно Жордао вече е минал прегледи и е подписал с ЦСКА

Както е известно, ЦСКА отдавна следи Бруно Жордао, който е собственост на елитния полски Радомиак. Наскоро се заговори, че шефовете на „червените“ са предложили 500 000 евро за правата на бившия младежки национал на Португалия. Днес пък стана ясно, че ръководството на Радомиак е приело офертата на „армейците“ за 26-годишния дефанзивен полузащитник. Бруно Жордао дори вече е преминал задължителните медицински прегледи в ЦСКА и е подписал своя договор с българския гранд.

Bruno Jordao finalizuje transfer do CSKA Sofia. Testy medyczne, podpis i po sprawie. Klub schodzi ze sporego kontraktu i zagwarantował sobie dość szybki przelew z Bułgarii.



Португалецът ще има трудна задача в ЦСКА

Очаква се Бруно Жордао да бъде официално представен като ново попълнение на ЦСКА в следващите дни. Португалският халф, който в кариерата си е бил част от тимовете на Лейрия, Брага, Фамаликао, Грасхопърс и Санта Клара, ще трябва да запълни празнотата, която бе оставена след напускането на Марселино Кареасо, Джонатан Линдсет и Станислав Шопов. През миналия сезон полузащитникът има общо 33 мача за Радомиак във всички турнири, в които не е успял да се отчете с гол или асистенция.

