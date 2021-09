Анализ: Година след конфликта между Армения и Азербайджан за Нагорни Карабах - какви са изводите

On September 26, a torchlight march entitled "Artsakh lives" was held in #Stepanakrt , capital of the Republic of #Artsakh / #NagornoKarabakh , dedicated to the memory of our heroes fallen during the 44-day war of 2020. #ArtsakhStrong pic.twitter.com/GOvEIW8BkL

Конфликтът се корени в дългогодишни гранични спорове между двамата съседи от Кавказкия регион. Районът Нагорни Карабах беше под контрола на Армения, но претенции за него имаше Азербайджан. Въпреки че претенцията на азербайджанците е призната в международен план, регионът де факто се управлява от подкрепяната от Армения отцепила се държава, наречена Арцах, известна още като Република Нагорни Карабах.

Refugees of Azerbaijan. Photo Essay.

Courtesy of @Azerbaijan_Intl 1997 (5.1)



Fleeing home.

(An estimated 1 million Azerbaijanis were driven from their homes in Armenian and Nagorno-Karabakh between 1988 and 1994.)



Photos of 1993 by Oleg Litvin. pic.twitter.com/Ha3D0pqyot — Jalə Qəribova (@jgaribova) September 27, 2021

Двете нации са воювали и преди за региона, като между 1988 и 1994 г. избухва седемгодишна война, преди да бъде прекратена с примирие. Но къкрещото напрежение винаги остава високо между двете страни.

На 27 септември 2020 г. между двете страни отново избухнаха битки. Скоро беше обявено военно положение и двете страни започнаха да мобилизират своите армии.

Самата война се характеризира с два забележителни фактора: геополитическа сложност и широкото използване на бойни дронове.

Дроновете бяха усилено използвани от азербайджанските сили, в сравнение със сравнително по-големия акцент върху артилерията от страна на Армения. Това позволи на азербайджанците да нанесат сериозни щети на арменските танкове, отбраната, артилерията и личния състав.

Използването на дронове също даде на азербайджанците предимство в разузнаването, което им позволи по-голямо тактическо предимство при надхитряването на арменските сили.

И двете страни също използваха кампании за дезинформация и касетъчни боеприпаси - нещо забранено от повечето страни, но не и от въпросните две страни - включително срещу цивилни райони.

Що се отнася до геополитическата сложност, в конфликта се включиха много други регионални и глобални сили. По -конкретно, Азербайджан видя сериозна подкрепа от Турция, докато Армения видя значителна подкрепа от Русия, да не говорим за предполагаемото използване на чуждестранни наемници и групировки на милициите.

While I subconsciously knew this, it's quite jarring to actually read:



"In forty-four days, more Armenian soldiers were killed than American soldiers during the entire twenty-year invasion and occupation of Afghanistan."



-@LilitMarkosian https://t.co/3hsqVMnZAA — Alexander McKeever (@AKMcKeever) September 27, 2021

Израел беше подложен на особена критика заради участието си. Въпреки че еврейската държава има силни връзки и с двете нации, тя беше критикувана за доставка на военна техника и дронове на азербайджанската армия.

Информациите на Итаи Ангел по програмата Uvda на канал 12, както и международният доклад за продажбите на оръжия на SIPRI илюстрират колко важни са продажбите на израелско оръжие за Азербайджан през последното десетилетие.

Израел е източник на 69% от вноса на оръжие на Азербайджан през последните пет години, се казва в доклада, а Ангел разкрива голямата роля, която израелските дронове като Harop са играли във войната между Азербайджан и арменските изтребители миналата година.

Смята се също, че Азербайджан е използвал Orbiter 1K , израелски безпилотен самолет, произведен от Aeronautics, за който Drone Databook в САЩ твърди, че е бил продаден на страната през 2011 г. Това е така нареченото „скитащ боеприпас“, което означава, че е проектирано повече като крилата ракета да порази цел и да се самоунищожи при удара. Някои медии ги наричат „дронове камикадзе“ или „дронове самоубийци“.

Поради усилията за дезинформация не е ясно колко жертви са понесени от двете страни, въпреки че според мнозина те са били на по малко над хиляда, като Армения е с повече жертви. Независимо от това, цивилните от двете страни пострадаха, като много от тях бяха разселени, след като цивилните територии бяха ударени от артилерия и дронове.

В крайна сметка войната приключи чрез прекратяване на огъня при посредничеството на Русия, а територията смени собственика.

2nd Saturday of September marks the anniversary of foundation of Stepanakert, capital of Artsakh/Nagorno Karabakh. Happy Anniversary, my city - always stay strong and beautiful, we have a lot to do.



Si vis pacem, para bellum 😉 pic.twitter.com/vRt8fipKl5 — Lena Zaqaryan (@LenaZaqaryan) September 25, 2021

Войната се смяташе до голяма степен за победа на Азербайджан. Азербайджанците успяха да освободят значителна територия, която беше в ръцете на арменците от 90 -те години на миналия век. В края на войната в Азербайджан избухнаха масови тържества, докато реакциите в Армения бяха значително по-малко положителни.

Геополитически обаче войната може да доведе до победа на Азербайджан на бойното поле, но даде на Русия контрол над прекратяването на огъня и в резултат на това контрола върху стратегически важния Лачински коридор, което от своя страна засилва присъствието на Москва в региона.

Освен геополитическите последици, войната показа и значението на битката с дронове. Азербайджан е богата на енергия нация и в резултат на това военният й бюджет превъзхожда този на Армения и й даде значително предимство.

Това обаче не се простира само до използването на дронове. Както бе отбелязано от британския мозъчен тръст Международния институт за стратегически изследвания, други фактори може да са изиграли роля, като по-професионализирана азербайджанска армия, по-добре адаптирана към съвременната война.

Като цяло войната в Нагорни Карабах беше един от първите съвременни конфликти, които наистина показаха как войната с дронове и съвременната тактика променят пейзажа на бойното поле. И тъй като дроновете придобиват все по -голяма известност на бойното поле, особено в Близкия изток, това може да е най-значимата последица за войната занапред.

……………….

Аарон Райх, в. „Джерусалем пост“.