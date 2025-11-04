Пускат парното в София

"Топлофикация-София" започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата от днес (4 ноември). Според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни, предстои захлаждане и понижение на максималните температури. Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост, заявяват от дружеството.

Важно за абонатите

Важно е клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Препоръчва се абонатите да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е да се проверят и дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания, клиентите да се обърнат към своя топлинен счетоводител.

Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон, клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111, както и чрез дигиталните информационни канали на дружеството.