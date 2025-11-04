Удар след удар: По две руски рафинерии, едната на "Лукойл", и две ел. подстанции в Русия (ВИДЕО)

Поредна серия от въздушни атаки в нестихващата война на дронове и ракети между Украйна и Русия. Тази нощ по-силната ръка е на Украйна - след атаки с дронове пожари има в две руски рафинерии, подпалени са и най-малко две важни ел. подстанции в Русия, като темата с подстанциите тепърва ще придобива важност.

На първо място - рафинерията на "Лукойл" в Кстово, Нижегородска област, е атакувана. Според руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" е имало поне 12 взрива. Губернаторът на областта Глеб Никитин досега не е обелил и дума в официалния си канал в Телеграм. Местното летище беше затворено, съобщи Руската федерална агенция за въздушен транспорт, както и летищеата във Волгоград, Тамбов, Пенза, Саратов и Самара.

В Башкирия (Башкортостан) е атакувана и ударена друга рафинерия, която произвежда и авиационно гориво плюс синтетичен каучук. Става въпрос за предприятие в град Стерлитамак. Местният кмет съобщи в Телеграм, че пречиствателната станция за водата, използвана в процеса на работа, е частично срутена: "Днес е станала експлозия в пречиствателната станция за вода на АД СНХЗ. Заводът е частично срутен. Петима души са работили в предприятието. Според предварителните данни няма пострадали. Всички аварийни служби са на място. Причината за експлозията се разследва. Ще ви държа в течение, когато информацията стане налична".

Малко по-различна е информацията на Радий Хабиров, който е своеобразен президент на Република Башкортостан. В канала си в Телеграм той написа следното: "Индустриален комплекс в Стерлитамак беше обект на терористична атака с два безпилотни летателни апарата. Министерството на отбраната и службата за сигурност на предприятието свалиха и двата дрона. Отломките паднаха в индустриалната зона близо до спомагателен цех.Няма жертви или ранени, а заводът работи нормално".

Според записи от охранителни камери, които вече се разпространяват в Телеграм, в града са били чути поне две експлозии - съответно в 6:22 и 7:09 ч. местно време. На кадрите се вижда и пожар близо до нефтохимическия завод. Записът е заснет на около 3,5 километра от пожара, според анализа на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. "Предварителните доклади показват, че това видео е заснело пожар или в цистерни на жп релси за внос-износ на товари, или в резервоар за съхранение малко по-на север. Според местни жители обаче в завода има няколко пожара", добавя ASTRA. Стерлитамакският нефтохимически завод (СНХЗ) е част от руския холдинг "Росхим".

И в Липецка област е имало взривове - в официалния си канал в Телеграм местният губернатор Игор Артамонов единствено потвърди, че е имало атака с дронове, без да дава информация за някакви щети и човешки жертви.

Ел. подстанциите в Русия горят една след друга

Междувременно, във Волгоградска област пламна ел. подстанцията "Фроловская" - след атака с дронове. За случилото се призна губернаторът на областта Андрей Бочаров в официалния си канал в Телеграм. "В нощта на 3 срещу 4 ноември подразделенията за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната отразиха масирана атака с дронове във Волгоградска област. В резултат на падането на отломки от дрон е избухнал пожар в електрическата подстанция "Фроловская". На мястото са изпратени всички необходими сили и средства за отстраняване на последствията", се казва в изявлението. Подстанцията е 500-киловолтова, т.е. поредната голяма брънка в електропреносната мрежа в Русия.

В Курска област, 16 000 абонати останаха без ток след удар срещу ел. подстанция в град Рилск. "Енергетиците ще започнат да отстраняват последствията от нападението възможно най-скоро", обеща губернаторът на Курска област Александър Хинщейн в канала си в Телеграм. Именно той потвърди колко хора са останали без електричество.

A drone attack is underway on the 500 kV Frolovskaya substation in Russia’s Volgograd region. This high-voltage facility is a key node in the regional power grid.



Russian channels report about many Ukrainian UAV active in Russian territory at this moment. pic.twitter.com/WX23OqempH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025

Руското военно министерство съобщава, че между 23:30 часа на 3 ноември до 7:00 часа на 4 ноември московско време са свалени общо 85 дрона над руска територия. 40 са свалени над Воронежка област, 20 - над Нижегородска област, 10 - над Белгородска област, 6 - над Курска област, 4 - над Липецка област, 2 - над Волгоградска област, толкова и в Башкирия, а 1 - над Саратовска област. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев информира в канала си в Телеграм, че по предварителни данни няма пострадали, имало щети по части жилища и имоти - счупени стъкла в 4 жилища, поражения по 2 гаража.

