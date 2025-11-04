Войната в Украйна:

Заради липсата на лекарства: Заведоха ново дело срещу Министерство на здравеопазването

04 ноември 2025, 06:45 часа 267 прочитания 0 коментара
От Асоциацията на родителите на деца с епилепсия внесоха нов съдебен иск срещу здравното министерство, заради липсата на достъп до лекарства за контрол върху заболяването след навършване на 18-годишна възраст, предаде БНР. От организацията настояват държавата да осигури вноса на медикаменти за пациентите с най-тежките форми на заболяването и да ги заплаща.

От какво имат нужда пациентите с епилепсия?

Лекарствата за тежките форми се внасят от чужбина и към момента се осигуряват безплатно за децата. След навършване на пълнолетие родителите ги купуват, разказа Веска Събева, майка на 43-годишния Петко със синдром Ленокс-Гасто и председател на асоциацията. "Аз от няколко години купувам от Франция лекарства, купувам от Италия лекарства, но навсякъде стана много трудно да се снабдявам, защото изискват местен лекар с местна рецепта независимо, че сме в ЕС".



Пациентите с епилепсия у нас нямат достъп дори до фенобарбитал за домашна употреба в спешни случаи, тъй като липсва в аптеките. Затова от асоциацията настояват за законодателна промяна, която да гарантира животоподдържащо лечение на 700 души с тежка форма на епилепсия:

"Която да разреши на хората, които са над 18-годишна възраст и медикаментите ги няма в България, но са терапевтично подходящи за тях, да може държавата да ги осигурява и да ги плаща".

Тази пролет от организацията спряха съдебното дело срещу здравното министерство, за да стигнат до споразумение в полза на пациентите с епилепсия. Поради липсата на реакция спрямо предложените решения е внесен нов съдебен иск.



