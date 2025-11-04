Потвърдено: "Демократи 66" печели парламентарните избори в Нидерландия

Нидерландската центристка партия "Демократи 66" (Д66) спечели с малка преднина парламентарните избори в Нидерландия. Това стана ясно, след като избирателната комисия в Хага преброи окончателно всички гласове, включително на избирателите в чужбина, предаде ДПА и БТА. Избирателната комисия потвърди, че "Демократи 66", водена от Роб Йетен, и крайнодясната популистка Партия за свобода на Герт Вилдерс са спечелили по 26 места в 150-местния парламент, но партията Д66 е получила повече гласове.

Още: Нидерландският победител: От РОБОТ Йетен до народен любимец

Изборната служба на новинарската агенция АНП прогнозира победа на партията "Демократи 66" миналия петък въз основа на предварителните резултати. Официалните резултати от парламентарните избори в Нидерландия ще бъдат обявени на 7 ноември.

Кой е Роб Йетен?

Още: Кой е Роб Йетен: Лидерът на партията, спечелила предсрочните избори в Нидерландия

Преди да спечели парламентарните избори, в Нидерландия го напичаха Робот Йетен, но той успя да промени това. След силното си представяне на изборите на 29 октомври, Роб Йетен, лидерът на центристко-либералната партия “Демокрация 66“ (D66), може да стане най-младият министър-председател на страната, пише “Евронюз“. И далеч не се очаква да бъде скован. На 31 октомври нидерландската информационна агенция ANP съобщи, че D66 има преднина, която не може да бъде наваксана от втората сила – крайнодясната Партия на свободата (PVV) на Герт Вилдерс. Докато Йетен се смята за фаворит за премиерския пост, Вилдерс заяви, че неговата партия ще „направи всичко“, за да попречи на D66 да поеме водещата роля в коалиционните преговори, докато остава неясно коя е най-голямата партия.

Повечето партии, включително D66, вече са изключили възможността да управляват заедно с PVV.

Йетен, който изглеждаше жизнерадостен по време на кампанията, успя да преобърне съдбата на партията си след неуспешното начало като лидер през 2023 г. На изборите през същата година партията му спечели едва 9 места.

Преди време, заради скования си начин на изказване, медиите го наричаха “Робот Йетен“, но младият политик, който беше министър на климата в правителството на бившия премиер Марк Рюте, този път успя да намери път към избирателите със своето позитивно послание. Той често се появяваше по телевизията по време на изборната кампания, включително и в предварително записано шоу-викторина, наречено “Най-умният човек“.

Още: Две партии са с почти равни резултати след вота в Нидерландия: Ето кой е най-вероятният премиер