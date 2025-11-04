В последния момент да се върши работа е български синдром

Думите от заглавието са на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов. Причината - публикуваният отново по традиция проектобюджет "в последния момент", конкретно в случая - на 3 ноември, след 17:30 часа.

Как ще прочетеш 400 страници с всички приложения и ще дадеш адекватно мнение до сряда, 5 ноември, когато трябва да започне същинското обсъждане, включи се и колежката му Христина Христова. Припомняме, че вече започнаха критики, а Асоциацията на работодателските организации вече изпрати остра позиция срещу практиката да се обявява проекта за бюджет в последния момент. Основни моменти в него - очаквана инфлация догодина от 3,5%, както и общо 5 основни инфраструктурни проекта в капиталовата програма:

за изграждане на автомагистрала "Хемус"

за реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път;

за изграждане на автомагистрала "Струма"

за изграждане на автомагистрала "Русе - Велико Търново"

модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград"

