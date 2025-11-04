Румънското МВнР с предупреждение: Затварят моста Гюргево-Русе

Министерството на външните работи (МВнР) на Румъния с предупреждение към пътуващите до България. Мостът Гюргево-Русе се затваря напълно. "Българските власти временно ще преустановят движението по "Моста на приятелството" при Русе-Гюргево за всички категории превозни средства във вторник (4 ноември), поради ремонтни работи", се казва в съобщението.

ОЩЕ: Затварят "Дунав мост" при Русе

Как се ограничава движението?

За периода между 21:00 часа на 4 ноември и 9:00 часа на 5 ноември 2025 г. движението ще бъде преустановено само за товарни превозни средства, независимо от тонажа им. Леките превозни средства - автомобили, микробуси, автобуси, ще могат да преминават по моста.

Препоръчва се румънските граждани, които планират пътуване през Гюргево и Русе, да отчитат посочените по-горе периоди, през които движението по моста няма да бъде възможно и да използват други гранични пунктове между Румъния и България.

Ремонтни дейности

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че причината за спирането на движението е необходимостта надлъжната връзка между панелите да набере якост. Такова е изискването на конструктивния проект. В посочения период през моста няма да се пропуска движението на автомобили в двете посоки. Идеята е да се избегнат всякакви вибрации.

ОЩЕ: Румънски медии: България не е доволна, че се бавим с новите връзки над Дунав

От стартирането на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г., който се извършва на етапи, трафикът по съоръжението беше спрян за 24 часа еднократно през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от съоръжението.