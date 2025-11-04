В подкрепа на майка на жертва от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти пристигнаха пеша в Белград

Придружени от десетки мотористи, група студенти и гимназисти, които тръгнаха пеша от Нови Сад, пристигнаха до мястото край Народното събрание на Сърбия, където Дияна Хрка, майката на една от 16-те жертви на срутването на навеса на жп гарата, провежда гладна стачка. Те бяха посрещнати с аплодисменти и овации от Хрка и гражданите, събрали се да ѝ окажат подкрепа. Студентите ѝ поднесоха букет цветя и заявиха, че стоят до нея в борбата ѝ за справедливост.

Хрка, която загуби сина си при трагедията в Нови Сад на 1 ноември миналата година, е на втори ден от гладната си стачка пред сградата на парламента, настоявайки виновните да бъдат наказани.

Провокации

От следобедните часове в импровизирания лагер на поддръжници на властта, наречен "Чачиленд", започнаха да звучат националистически песни. Гражданите, дошли да подкрепят Хрка, отговориха с освирквания. Двете групи бяха разделени от полицейски кордон, като инциденти не бяха допуснати.

В неделя вечер избухнаха сблъсъци между граждани, подкрепящи Хрка, и симпатизанти на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Година след трагедията

Групата студенти тръгна пеша от Нови Сад след възпоменателно събиране по случай годишнината от срутването на навеса, на което Хрка обяви, че от 2 ноември започва гладна стачка. По-рано майката на загиналото момче беше получила подкрепа от граждани от други сръбски градове, както и от ученици от 14-та белградска гимназия.

Полицията не ѝ позволи да започне стачката си пред парламента на 2 ноември, тъй като там се намират палатките на привържениците на правителството.

Същата вечер силни полицейски части разделиха двете групи – поддръжници и противници на властта – след напрежение между тях. Според полицията са били задържани 37 протестиращи, обвинени в нарушаване на обществения ред и предизвикване на инциденти.

Висшата обществена прокуратура съобщи, че активистът и бивш баскетболист Владимир Щимач е бил арестуван по подозрение, че е „призовавал към насилствена промяна на конституционния ред и е подтиквал участници в нерегламентиран протест да нападнат участници в друг, законно заявен митинг“.

Президентът на Сърбия Александър Вучич обвини протестиращите, дошли да подкрепят Хрка, че са се опитали да нападнат „символа на свободата – Пионерския парк“, където са разположени поддръжниците на правителството.

В съвместно изявление Министерството на вътрешните работи и Агенцията за сигурност и информация „категорично осъдиха инцидентите в центъра на Белград“.