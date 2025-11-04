Кипър представи първия интерактивен екскурзовод с изкуствен интелект

Първият в света интерактивен музеен екскурзовод с изкуствен интелект започва работа в Кипър. Иновативният проект, който бе представен в понеделник, е дело на учени от Кипърския технологичен университет и Центъра за върхови постижения "Ератостен". Роботизираният музеен гид, наречен "Тефкрос" ("Tefkros"), ще представя музейните експонати и ще отговаря на въпроси за тях, като адаптира информацията в зависимост от възрастта и интересите на публиката, пише БНР.

Още: Изкуствен интелект ще асистира на лекарите в Гърция

Повече за "Тефкрос" - последен елемент на науката

Дигиталното му лице, което е анимиран екран, показва редица човешки изражения - усмивка, любопитство, забавление, изненада, създавайки привлекателно музейно изживяване за посетителите, посочиха неговите създатели.

Иновацията е нова стъпка в използването на модерните технологии за представяне на културното наследство на Кипър, която обединява историята на острова с напредъка на дигиталната ера, бе подчертано при представянето на проекта.

"Тефкрос" е изцяло произведен с помощта на усъвършенстван 3D печат от издръжливи полимерни материали, а дизайнът му е вдъхновен от древното кипърско изкуство.

Първата му пилотна месторабота е в Музея на историята на кипърските монети, а след това той ще води екскурзии в други музеи и изложби. Роботът ще влезе и в училища чрез специално разработени образователни програми.

Още: Кипър прилага Националната стратегия за изкуствен интелект