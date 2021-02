Ето колко милиарди отидоха за разработка на ваксини срещу коронавирус

Към февруари т.г. 289 експериментални ваксини срещу Ковид-19 са в процес на разработване, 66 от тях са в различни фази на клинично изпитване, а вече 20 са във фаза 3.

AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Гамалея, Moderna и Sinopharm

Пет от тези ваксини, AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Gamaleya, Moderna и Sinopharm са одобрени от регулаторни органи, съгласно критериите на СЗО. Очаква се ваксините на Novavax и JohnsonJohnson да бъдат разрешени на базата на междинните резултати от фаза 3.Интересна е таблицата, която обобщава публично достъпните данни за инвестициите, направени от правителства и неправителствени организации в научните изследвания и разработването на напредналите кандидати за ваксини.(фондация, която се занимава с финансиране на независими изследователски проекти за разработване на ваксини), оповестява пулмологът д-р Александър Симидчиев във Фейсбук. Симидчиев не уточнява, но първите 5 компании са получили между 957 млн. и 2,1 млрд. долара -не общо, а всяка по отделно -В момента компаниите се стремят към разширяване на производствените си капацитети. Малко държави имат вътрешен капацитет да произвеждат бързо и самостоятелно ваксини срещу Ковид-19 и ще се нуждаят от компании, които да споделят технологии и знания. Цените на ваксините са особено важни, поради търсените обеми. Държавите се стремят да ваксинират цялото си население, което прави ваксините потенциално непосилни за много правителства дори при ниски цени на доза. А евентуалната нужда по-нататък да се променят ваксините, за да предпазват от новите варианти на коронавируса, може да превърне този разход в непрекъснато повтарящ се."Пълните данни от таблицата можете да видите в Лансет . Данните са поместени в Table Public and non-profit funding for the research, development, and production of leading vaccine candidates.