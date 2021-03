Ирини Зикидис: Концепцията на неолибералната доктрина е представена на страниците на Световния Икономически Форум

Всъщност става дума за ЦЯЛОСТНА НЕОЛИБЕРАЛНА ДОКТРИНА, в която джендър идеология, глобализъм, миграция, отхвърляне на християнството, промотиране на исляма, зловеща цензура (предшествана от политическата коректност) са задължителни и неотменими стълбове. Те са неразривно свързани и важни парчета от един цялостен пъзел, без които този пъзел ще се разпадне, анализира Ирини Зикидис в социалната мрежа Фейсбук."Много хора ме питат какви материали чета, за да коментирам тези теми. Много просто - пия вода от източника. Чета The World Economic Forum. Цялостната концепция на тази неолиберална доктрина е представена на страниците на Световния Икономически Форум. Четете го и вие - ще научите много. Ще видите как действа прозорецът на Овертон, как една идея първо се спуска като непопулярно мнение, което после започва да се дискутира от "експерти", докато бъде наложено като мейнстрийм. Ще видите как се варят жаби.Ако трябва да сумаризирам какво съм прочела на страниците на Световния Икономически Форум и какво стои зад джендър политиките и тяхната връзка с глобализацията, би звучало така: Ако досега, човекът и човешкото общество са се формирали като резултат от някакъв естествен еволюционен процес, в рамките на милиони години, то в наши дни е настъпил моментът, в който технологиите ни позволяват, дават ни правото и дори ни задължават да бъде направена следващата крачка. А именно - човекът да изземе функциите на природата (на Бога, според вярващите) и сам да започне да "твори" и направлява бъдещото развитие. За да бъде открит пътят към това развитие обаче, трябва да бъдат разрушени всички "атавистични" мисловни форми и структури, наследени от предходния период.Ето защо е тази координирана атака срещу старите ценности и представи, срещу старите идентичности, като започнеш от по-едрите - национална принадлежност, религиозна принадлежност, преминеш през семейството, като специфична дълбока структура стояща на пътя на "прогреса" и се спуснеш да сърцевината на проблема - "преосмислянето" изобщо на представата ни какво е човекът.За тях, всички тези неща са повече или по-малко изкуствено създадени "конструкти", а щом са такива, те могат да бъдат демонтирани и заменени с нови. Повтарям - за днешните леви семейството, християнската вяра и националната принадлежност са "изкуствени конструкти, които могат и трябва да бъдат изкоренени, в името на прогреса". Ако се гордеете с род и минало, ако сте християнин и обичате семейството си, то вие имате проблем. И те ще го решат.Всичко това можете да чуете във видеото и посланието на Световния Икономически Форум. И обърнете внимание на тези 53 000 дислайка спрямо 7 700 лайка на концепцията за The Great Reset. Каквото и да са замислили, то няма да се случи доброволно и без кръв.Така изглежда широката философска рамка и вече вътре в нея се поместват отделните направления, отделните злободневни теми, които се дъвчат всеки божи ден от публиката, обикновено, без да бъде правена връзката между всички тях. Дали ще става дума за миграционни процеси, прогресистки изстъпления в стил cancel culture или някакви джендърни драми - всички те проправят пътя към "новия прекрасен свят". И се задават от страниците на Световния Икономически Форум.Ако направим опит да обобщим всичко това в едно изречение, използвайки само откритата информация, която ни е предоставена, можем смело да предположим, че сме се насочили към изграждането на глобален технологичен тоталитаризъм, съчетаващ в себе си форми от класическия фашизъм и комунизма.Вижте и идеята за четвъртата индустриална революция, развита от Клаус Шваб, която е неразделна част от големия ресет. Както са заявили от самия Световен Икономически Форум: "Ubiquitous, mobile supercomputing. Artificially-intelligent robots. Self-driving cars. Neuro-technological brain enhancements. Genetic editing. The evidence of dramatic change is all around us and it’s happening at exponential speed."И както е отговорил един читател: "Everyone should be absolutely terrified of this"