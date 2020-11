Изпревари ли Русия в разработването на хиперзвуково оръжие САЩ?

По всяка вероятност Русия ще стане първата страна, която ще приеме на въоръжение хиперзвукови ракети с подводно базиране. Това твърди в The National Interest експертът Калеб Ларсон (Caleb Larson) в публикацията Has Russia Surpassed America in Developing Hypersonic Missiles