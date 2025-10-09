BG Elves отвътре: Има "елфи" във всички политически партии в парламента (ВИДЕО)

Кои са "Българските елфи" (BG Elves)? Те станаха много известни, след като систематизираха и добавиха допълнителни подробности по сагата „Турски поток“ - оформиха и очертаха пълната картина как се случи този проект и какъв проводник на руското влияние в България от стратегическо значение се оказа той – Още: "Турски поток" в България: Слепи служби, нарушени закони и унищожена археология (ВИДЕО)

Елфите обаче не спряха дотук – а в Студио Actualno ни гостува едно от публичните им лица Карина Карагаева. Тя разказа повече за инициативата и сподели някои подробности от личния си живот.

Над 100 души с всякакви професии вече са част от BG Elves, а кръгът, който допринася за разкритията и подкрепя "Елфите", вече е няколко хиляди души, каза Карагаева. Тя беше категорична – "Елфите" са общност, която е хоризонтална, няма шефове и колективно взема решения с какво да се занимава. И отговори на директния ни въпрос – дали дневният ред на "Елфите" е определян от политически сили. Отговорът научете във видеото от интервюто!

Още: BG Elves разпространи ВИДЕО от инцидента с полицейския началник в Русе

Най-важното послание на Карина Карагаева и BG Elves – България е наш дом, наша родина.

Българи, събудете се

СНИМКА: БГНЕС

Какъвто си направим домът, такъв ще е той – от нас зависи. "Смятам, че в България гражданското общество трябва да бъде събудено, трябва да бъде активно. Изключително силен инструмент, за да се справим с проблемите, които имаме", подчерта Карагаева.

Какъв е бизнесът на Карагаева? Тя е основател на стартъп компанията Vodar, която е разработила мобилно приложение, помагащо за усъвършенстване на психологическите аспекти от буквално спортната професия „тенис на корт“. Именно психическата устойчивост е това, което отделя добрите, много добрите и великите в този толкова атрактивен и изтощаващ спорт, в който трябва да си на високо ниво седмица след седмица, всеки път в различна част на света, при различни условия (настилка, топки за игра).

Още: Една от най-популярните български платформи за разкрития изчезна от Facebook: Кой е отговорен?

Карина и годеникът ѝ Петко Петков живеят в Украйна от няколко години. Какво още разказа тя, включително за най-новата тема, по която работят – научете във видеото, което виждате в кутийката на заглавната снимка.