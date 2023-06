"Конфликт на интереси": Как оръжейните фирми влияят на дебата за Украйна в САЩ?

Медиите са залети с "експерти" от мозъчни тръстове, финансирани от отбранителната индустрия. Те настояват да въоръжат Украйна, без да разкриват спонсорите си. На лице е ясен конфликт на интереси.

„За да бъдем строги и откровени, трябва да видим изселването на руснаците – как дезертират, застрелват своите офицери, предават се или умират. Дайте на Украйна всичко, от което може да има нужда“, твърди на свой ред Елиът Коен от The Atlantic.

Това, което нито самият Коен, който аплодираше американската инвазия в Ирак с еднаква ярост, нито The Atlantic някога признаха, че повечето от оръжията, споменати в статията, включително ракети с голям обсег, изтребителите F-16 и дори F-35, са произведени от спонсорите на неговия работодател - Центъра за стратегически и международни изследвания.

Въпреки че това може да изглежда като възмутителен конфликт на интереси, аз твърдя в моя нов доклад за института Куинси, озаглавен „Финансираните от отбраната мозъчни тръстове задават тона на дебата за Украйна“, че неговата статия в никакъв случай не е изключение, а норма. Водещи мозъчни тръстове за външната политика на САЩ получават тонове пари от отбранителната индустрия. Те доминират в медийната дискусия за украинския конфликт и рядко, ако изобщо разкриват, че оръжията, които препоръчват за трансфер в Украйна, често са направени от техни благодетели. Още: "За едни война, за други празник": Оръжейните компании трупат милиарди от войната

Накратко, всеки път, когато чуете учен или анализатор да коментира конфликта в Украйна, техният работодател най-вероятно е спонсориран от компания, която печели от него, но вие вероятно няма да знаете за това. Така е, защото 78% от най-добрите мозъчни тръстове в областта на външната политика на САЩ получават финансиране от Пентагона или негови контрагенти.

А на самия връх влиянието на отбранителната индустрия е още по-силно: всичките 10 водещи външнополитически мозъчни тръста получават финансиране от отбранителния сектор. Например Центърът за стратегически и международни изследвания, Центърът за нова американска сигурност и Атлантическият съвет получават повече от милион долара годишно от отбранителната индустрия, пише американското издание Responsible Statecraft.

Тези и други мозъчни тръстове гръмогласно настояват за по-милитаризиран отговор на САЩ на конфликта в Украйна и заемат специално място в медийното пространство, за разлика от своите колеги, които не са на заплата в отбранителната индустрия.

Нов доклад анализира препратките към тези водещи мозъчни тръстове в статии за украинския конфликт в The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal. Установено е, че подкрепяните от отбраната мозъчни тръстове са цитирани от медиите над 7 пъти повече от техните независими колеги. 1064 статии от 1247 (или 85%) включват анализатори от центрове, подкрепящи отбранителния сектор. Освен това най-често се споменават Центърът за стратегически и международни изследвания и Атлантическият съвет, които са буквално натъпкани с военни долари. Още: Платени протести и мними акции: новите оръжия на Кремъл

Ние обаче знаем размера на финансирането им, защото и двата мозъчни тръста са похвално прозрачни относно своите дарители и ги изброяват съвестно на своя уебсайт. Уви, много техни колеги не могат да възприемат такава откритост. Нов доклад показва, че почти 1/3 от водещите мозъчни тръстове на САЩ за външна политика не разкриват своите донори. Сред тях са редовни участници в дискусията за Украйна, например American Enterprise Institute. Въпреки че нейните академици са признали на публични събития, че организацията получава финансиране от изпълнители на отбраната, но на нейния уебсайт няма списък с донори.

Мълчат и медиите за конфликта на интереси с участието на поканени експерти. Нито една от публикациите, които анализирахме, не съобщава, че отбранителната индустрия финансира мозъчни тръстове, които многократно препоръчват политики, които са от полза за тях.

Промените идват. Ето някои конкретни препоръки:

Първо, Конгресът трябва да изисква мозъчните тръстове да разкриват информация за своите спонсори. Като се имат предвид техните видни роли в определянето на политиката и огромните суми, които получават от отбранителната индустрия и от чужди правителства, е наложително обществеността и политиците да разбират добре за чии пари се бори даден експерт или мозъчен тръст.

Второ, медиите трябва да декларират всеки потенциален конфликт на интереси с цитирани източници, особено във връзка с ключови външнополитически решения. Както се отбелязва в нашия доклад, „в противен случай медиите просто мамят своите читатели, слушатели или зрители“.

Тъй като все повече изследвания разкриват как финансирането на мозъчни тръстове влияе на тяхното представяне, най-малкото, което медиите могат да направят, е да предупредят читателя, че определен източник може да е предубеден, особено по въпросите на войната и мира.

Превод: Ганчо Каменарски