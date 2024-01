Най-ценният руски самолет на скрап: Много по-голяма опасност за руско страдание в Крим

Известният анализатор Том Купър, който е писал много книги за съветски и руски военни самолети, представи своята теория. Какво гласи тя накратко – Купър вярва, че украинците са успели да повалят струващия 330 млн. долара руски самолет (и то цена в базов вариант, без различни модификации) благодарение на хитър капан.

Според анализатора, свалянето на А-50 е станало възможно след успешни украински удари с ракети и дронове по радарни системи на Кримския полуостров: Украински ракети по Крим изплашиха Русия: Удар по радарни станции и военен пункт (ВИДЕО). Това е "оголило" някои руски ПВО батареи за атака от север заради липса на радарно покритие – и руското командване е сглупило да прати А-50 да осигури "очи" за руската противовъздушна отбрана.

Ил-22, който е бил заедно с А-50, всъщност му е помагал именно в радиолокационните задачи – Ил е бил радиорелейната платформа. Неговият екипаж помага на екипажа на A-50, като управлява комуникациите и трансфера на данни, които A-50 няма достатъчно ресурс да обработи сам.

Сателитните изображения и радарните данни сочат следното - най-северната траектория на полета на A-50 е над окупирания Бердянск, само на 75 мили от фронтовата линия. Това е в обхвата на единствената ракетна батарея земя-въздух Patriot (Пейтриът) от трите в арсенала, които украинските военновъздушни сили са разположили по южния фронт. А капанът на украинците е следният – те вероятно са използвали и модифицирана съветска ракетна система С-300, за да отвлекат вниманието на руснаците откъде ще дойде истинският удар.

Купър твърди, че има руски данни как ескортиращ ценните руски самолети изтребител-бомбардировач Су-34 на руските военновъздушни сили е засякъл неизвестна досега украинска батарея С-300, която включва своя радар в минутите преди ударите по А-50 и Ил-22. Докато вниманието на самолетите е отвлечено, за да не станат жертва на С-300, която се появява на руските радари, за да отклони руските самолети в "точната посока", се включва Patriot. Американската батарея включва радара си само за няколко секунди - достатъчно дълго, за да се прицели точно, но твърде кратко, за да може руснаците надеждно да открият сигнала на радара и да го оценят като заплаха.

След успешния обстрел, украинците моментално преминават в действие – местят двете ракетни батареи светкавично, за да не станат жертва на ответен руски удар.

Заключението: руската ПВО в Крим ще трябва да се примири поне засега, че остава "сляпа" на север. Ако не го стори, може да загуби още някой А-50. Утехата за руснаците е, че Украйна няма неограничен запас от необходимите за далечни удари ракети – например ATACMS, като в момента политическата алчност на републиканците спасява Русия от крайно сериозна опасност и страдание в Крим. Докато няма нов сериозен военен пакет, украинците ще трябва да премислят как да ползват всяка дългобойна ракета в арсенала си и да рискуват по-малко с амбициозни операции като тази срещу А-50, смята Купър.

Колкото до предложените 61 млрд. долара от Джо Байдън за Украйна, лидерът на републиканците в Камарата на представителите Майк Джонсън отново повтори - никакви разговори, докато не решим първо нашите проблеми т.е. въпроса с границата с Мексико:

