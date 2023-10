Притеснения: Путин посети военния щаб в Ростов след като Киев обяви, че е използвал ATACMS-и (ВИДЕО)

Путин "е посетил щаба на руските въоръжени сили в Ростов на Дон на връщане от Перм", град в Урал, където е прекарал 19 октомври, се уточнява в изявлението. Той е имал среща с началника на щаба на армията Валерий Герасимов, който го е информирал за хода на военните действия в Украйна.

Посещението е веднага след като Украйна обяви, че за първи път е използвала доставените от САЩ ракети с далечен обсег ATACMS. Путин побърза да заяви, че тези ракети нямало да окажат влияние върху войната и само щели да удължат "агонията" на Украйна. ОЩЕ: Путин: Ако сме загубили войната, нека Байдън си вземе ATACMS-ите и да дойде в Русия на чай и блини (ВИДЕО)

Putin visited the headquarters of the special military operation



▪️ Russian President Vladimir Putin , on his way from China, visited the headquarters of the Armed Forces of Russia in Rostov-on-Don, where he was informed about the course of a special military operation, said the… pic.twitter.com/OSO9k5HCNF