Ударите срещу рафинерии в Русия доведоха до промяна в цената на петрола

25 август 2025, 10:01 часа 307 прочитания 0 коментара
Цената на петрола отбеляза леко повишение в сутрешната търговия, след като Украйна засили атаките си срещу Русия през уикенда, което подхрани опасенията, че доставките на руски петрол могат да бъдат прекъснати, предаде Ройтерс. Украйна предприе атака с дронове срещу Русия в неделя, което доведе до намаляване на капацитета на един от реакторите на Курската АЕЦ, една от най-големите в Русия, и предизвика огромен пожар в терминал за износ на гориво в пристанището Уст Луга.

Цените

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, нараснаха с 3 цента или 0,04 на сто до 67,76 долара за барел към 06:42 часа българско време.

Американският лек суров петрол поскъпна със 7 цента и един барел сее продава по 63,73 долара.

В Русия пожарът в нефтената рафинерия в Новошахтинск в руската Ростовска област, причинен от украинска атака с дронове, продължи да гори четвърти ден в неделя, съобщи и.д. губернатор на региона Юрий Слюсар.

Рафинерията преработва суровина предимно за износ и има годишен капацитет от 5 милиона тона, или около 100 000 барела на ден.

"Предвид успеха, който Украйна постига с атаките си срещу руската петролна инфраструктура... рисковете за (доставките на) суров петрол нарастват", заяви пазарният анализатор на IG Тони Сикамор.

