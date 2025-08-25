Деца играли с огън: Пламнаха 5 дка иглолистна гора

Заради детска игра с огъня изгоряха 5 дка иглолистна гора. Пожарникари от Сливен спасиха 8 декара овощна градина с праскови и 50 декара смесена гора при пожари през изминалия уикенд. Спасени са и 5 сгради над сливенския квартал „Комлука“. За съжаление обаче изгоряха и много декари гора и площи. Полицията в Сливен съобщи в понеделник за два от големите инциденти, с които огнеборци са се борили през изминалите дни. Още в събота БГНЕС информира за големия пожар, лумнал в смесена гора в местността Свети Георги, над квартал „Комлука“.

От полицията тази сутрин информират, че причината за пожара е детска игра с огън в гористата местност.

В гасенето на огъня участваха 8 екипа на пожарната от Сливен, осем служители на ДГС-Сливен, двама общински горски служители, 4 екипа на РУ-Сливен и доброволци. Спасени са 50 декара смесена гора и 5 сгради. Унищожени са 5 декара иглолистна гора и 35 декара лесонепригодни площи.

В 15:35 часа в петък пък избухна голям пожар в орехова градина, намираща се в землището на село Самуилово. Пострадали хора няма, но са унищожени 12 декара орехови насаждания. Огнеборците са успели да опазят от пламъците 8 декара прасковени овощки.

От полицията съобщават, че най-вероятната причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън.