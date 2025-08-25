Войната в Украйна:

Деца играли с огън: Пламнаха 5 дка иглолистна гора

25 август 2025, 10:32 часа 375 прочитания 0 коментара
Деца играли с огън: Пламнаха 5 дка иглолистна гора

Заради детска игра с огъня изгоряха 5 дка иглолистна гора. Пожарникари от Сливен спасиха 8 декара овощна градина с праскови и 50 декара смесена гора при пожари през изминалия уикенд. Спасени са и 5 сгради над сливенския квартал „Комлука“. За съжаление обаче изгоряха и много декари гора и площи.  Полицията в Сливен съобщи в понеделник за два от големите инциденти, с които огнеборци са се борили през изминалите дни. Още в събота БГНЕС информира за големия пожар, лумнал в смесена гора в местността Свети Георги, над квартал „Комлука“.

От полицията тази сутрин информират, че причината за пожара е детска игра с огън в гористата местност. 

В гасенето на огъня участваха 8 екипа на пожарната от Сливен, осем служители на ДГС-Сливен, двама общински горски служители, 4 екипа на РУ-Сливен и доброволци. Спасени са 50 декара смесена гора и 5 сгради. Унищожени са 5 декара иглолистна гора и 35 декара лесонепригодни площи.

В 15:35 часа в петък пък избухна голям пожар в орехова градина, намираща се в землището на село Самуилово. Пострадали хора няма, но са унищожени 12 декара орехови насаждания. Огнеборците са успели да опазят от пламъците 8 декара прасковени овощки.

От полицията съобщават, че най-вероятната причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожарникари пожар информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес