Европа и Иран ще преговарят за ядрената програма, страните от Е3 поставиха ултиматум

Иран ще възобнови утре (26 август) преговорите за ядрената си програма с Франция, Германия и Великобритания - три държави, които са членки на споразумението от 2015 г. за регулиране на ядрените дейности на Техеран и са известни като групата E3. Дискусиите ще се проведат в швейцарския град Женева, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от БТА. Предишният кръг от преговори беше през юли в Истанбул. Настоящият ще се проведе на ниво заместник-министри на външните работи. Иран ще бъде представляван от Маджид Тахт-Раванчи.

Провалът на ядрената сделка

Франция, Великборитания, Германия, Китай, Русия и САЩ постигнаха през 2015 г. споразумение с Иран, което предвиждаше значителни ограничения на ядрената му програма в замяна на постепенно отменяне на санкциите на ООН срещу Ислямската република. Договорът се провали, след като Вашингтон, по време на първия мандат на Доналд Тръмп, реши да се оттегли едностранно от договора през 2018 г. В отговор на това Техеран се освободи от някои от поетите ангажименти, по-специално по отношение на обогатяването на уран.

Снимка: Getty Images

Франция, Великобритания и Германия заплашват да възстановят санкциите на ООН срещу Иран, ако до края на август не бъде намерено решение чрез преговори. Иран оспорва правото на европейците да прибегнат до тази клауза, предвидена в споразумението от 2015 г.

Преговорите, които САЩ отделно водеха с Иран, бяха провалени след началото на израелската операция "Изгряващият лъв", насочена срещу това Техеран да не се сдобива с ядрено оръжие. През юни израелските сили поразиха основните ядрени съоръжения на Ислямската република и убиха редица ядрени учени. Накрая Щатите се намесиха и бомбардираха обектите във Фордо, Натанз и Исфахан, с което - според оценки на Пентагона и на израелското разузнаване - ядрената програма е върната с поне година назад: САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо.

Иран винаги е отричал, че работи по създаване на ядрено оръжие, въпреки многобройните оценки за това колко близо е страната до разработване на бомба: Иран: Задават ли се Чернобил и ядрена бомба - коментира проф. Георги Касчиев (ВИДЕО).