Новата звезда на Ливърпул разкри защо е избрал офертата на мърсисайдци, а не тази на Байерн

Германският футболист Флориан Вирц заяви, че е направил трансфера си в Ливърпул, за да поеме по-голямо предизвикателство, описвайки като по-трудно да напусне познатата си среда и да се премести в чужбина.

Плеймейкърът коментира в интервю за списание Kicker, че умишлено е избрал по-сложното предизвикателство, след като Байерн Мюнхен също оказа силен натиск да го привлече през лятото.

Вирц е доволен от решението си

22-годишният Вирц заяви, че напускането на Германия не е било лесно, „но взех решението със 100% убеждение и съм доволен от него“. Той добави, че иска да се докаже във Висшата лига и да продължи да се развива като футболист.

След пристигането си в Ливърпул Флориан Вирц е впечатлен от атмосферата на „Анфийлд“. „Усетих по цялото си тяло, че е нещо специално, когато стоиш на терена и целият стадион пее You’ll Never Walk Alone. Това ти дава нещо допълнително преди мача“, добави Вирц.

Той каза още, че не е обременен от цената, платена за трансфера му и просто ще се опита да даде най-доброто от себе си. Вирц добави, че адаптирането към футбола във Висшата лига ще отнеме няколко седмици.

Германският полузащитник ще се стреми към първия си гол или асистенция във Висшата лига тази вечер, когато Ливърпул гостува на Нюкасъл за втория си мач от сезона.

ОЩЕ: Английският национал, който взимаше по 90 000 паунда на седмица, а сега играе за "жълти стотинки"