Задържаха зам.-губернатора на Курска област заради изграждането на защитни съоръжения

Изпълняващият длъжността заместник-губернатор на руската Курска област Владимир Базаров е задържан и се провеждат разследващи действия срещу него. Това беше обявено на заседание на областната управа на 25 август от изпълняващия функциите губернатор Александър Хинщейн. "Става въпрос за обстоятелства, свързани с предишното му работно място. Припомням, че преди да се присъедини към нас тази година, той е работил като заместник-губернатор по строителството в Белгородска област", каза Хинщейн, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

Причината

От 2020 г. Базаров заемаше поста заместник-губернатор на Белгородска област по строителството, но през февруари 2025 г. беше назначен за и.д. заместник-губернатор на Курска област. Задържането му е свързано с работата му в Белгородска област - заради нарушения при строителството на укрепления и разпределянето на средства за възстановяване на жилища, повредени от обстрел, посочва известният прокремълски Telegram канал Mash, чийто основател е под санкции на ЕС. Руският източник цитира първоначална информация.

"Не съм готов да давам никакви оценки, особено като се има предвид, че става въпрос за ситуация в друга област. Но въпреки това мисля, че това е още един знак за нас колко е важно да се спазват стриктно изискванията на закона и че никакви предишни заслуги не могат да бъдат основание за снизходителност", коментира още и.д. губернатор на Курска област Хинщейн.

През май тази година той критикува своя заместник за бавното издаване на жилищни сертификати на жителите на граничните райони. Хинщейн определи тази работа като незадоволителна и разпореди тя да бъде ускорена.

Свидетелят и щетите

Базаров сега е арестуван в самата Курска област. Свидетелските показания са дадени от предварително арестувания ръководител на отдела за капиталовата програма на Белгородска област - Алексей Сошников.

Според разследването общият размер на нанесените щети за бюджета, свързани с делото, може да достигне 3 милиарда рубли. Това е около 32 милиона евро.

През юли Базаров беше призован за първи път в Следствения комитет и освободен под гаранция. По-рано заместник-губернаторът на Белгородска област Рустем Зайнулин беше арестуван по същото дело. Той е заподозрян в злоупотреба с около 500 милиона рубли при изграждането на защитни съоръжения по границата.

Според друг кремълски Telegram канал - SHOT, чийто основател е този на Mash, Рустем Зайнулин е свидетелствал срещу Базаров.

