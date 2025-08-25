След неправилно изпреварване: Две размазани коли, по чудо няма жертви

Зрелищна катастрофа затвори новия мост към квартал „Възрожденци“ в Кърджали късно вечерта в неделя.
Два леки автомобила са смазани, като по единият са нанесени значителни материални щети, цялата предница е разбита. Другият автомобил - "Дачия", е с по-леки щети, но задницата ѝ е отнесена.
За катастрофата съобщи Радио Кърджали и публикува видео от мястото на инцидента, предава БГНЕС. За щастие загинали или тежко пострадали хора няма.
На мястото са изпратени екипи на полицията и пожарната. По данни на очевидци, единият от автомобилите е предприел неправилна маневра за изпреварване, довела до сблъсъка.
Причините за катастрофата се разследват.
