Войната в Украйна:

След неправилно изпреварване: Две размазани коли, по чудо няма жертви

25 август 2025, 10:01 часа 598 прочитания 0 коментара
След неправилно изпреварване: Две размазани коли, по чудо няма жертви

Зрелищна катастрофа затвори новия мост към квартал „Възрожденци“ в Кърджали късно вечерта в неделя. 

Два леки автомобила са смазани, като по единият са нанесени значителни материални щети, цялата предница е разбита. Другият автомобил - "Дачия", е с по-леки щети, но задницата ѝ е отнесена.

За катастрофата съобщи Радио Кърджали и публикува видео от мястото на инцидента, предава БГНЕС. За щастие загинали или тежко пострадали хора няма.

На мястото са изпратени екипи на полицията и пожарната. По данни на очевидци, единият от автомобилите е предприел неправилна маневра за изпреварване, довела до сблъсъка.

Причините за катастрофата се разследват.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа изпреварване информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес