Войната в Украйна:

"Без мир в Украйна няма Нобелова награда": Анализатор за оттеглянето на Тръмп като посредник

25 август 2025, 08:41 часа 538 прочитания 1 коментар
"Без мир в Украйна няма Нобелова награда": Анализатор за оттеглянето на Тръмп като посредник

Не смятам, че американският президент Доналд Тръмп е доволен от сегашното положение, защото той дойде със заявка, че ще установи мир между Украйна и Русия, а все още не се справя. Той е вложил много личен политически капитал в това. Няма как да си получи Нобеловата награда за мир, ако не постигне мир и в Украйна. Това е най-големия и най-сложен конфликт, в който той се е месил. Това мнение изрази международният анализатор Мартин Табаков в ефира на Нова телевизия относно възможността Тръмо да се оттегли от преговорите. 

ОЩЕ: "Наистина искам да отида на небето". Как Тръмп влезе в ролята на "миротворец"

"Русия минира мирния процес"

По думите му, за да се стигне до мирно споразумение и преустановяване на военните действия Русия иска да се адресират причините за войната - т.е. разширяване на НАТО в източна посока и защита на интересите на рускоговорящите.

"Наред с тези условия на Русия има още едно, което се появи наскоро и е сочена за причина за отказ за среща между Путин и Зеленски. А именно че видите ли Украйна не е съгласна да отстъпи още територии - крепостта около Донецк. Така Русия минира мирния процес. Въпросът е кога американската администрация ще осъзнае кой всъщност минира мирния процес", аргументира се той.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ще отиде, няма да отиде: Тръмп размисли за срещата на Зеленски и Путин (ВИДЕО)

Табаков е на мнение, че Путин не е мотивиран да спре ударите срещу Украйна, след като колегата му Тръмр седи в Белия дом и размахва тяхна обща снимка и съветва Зеленски да не удря Русия в дълбочина. "Едва ли САЩ ще наложи сериозни санкции срещу Русия", посочи той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин война Украйна Мартин Табаков
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес