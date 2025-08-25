"Без мир в Украйна няма Нобелова награда": Анализатор за оттеглянето на Тръмп като посредник

Не смятам, че американският президент Доналд Тръмп е доволен от сегашното положение, защото той дойде със заявка, че ще установи мир между Украйна и Русия, а все още не се справя. Той е вложил много личен политически капитал в това. Няма как да си получи Нобеловата награда за мир, ако не постигне мир и в Украйна. Това е най-големия и най-сложен конфликт, в който той се е месил. Това мнение изрази международният анализатор Мартин Табаков в ефира на Нова телевизия относно възможността Тръмо да се оттегли от преговорите.

"Русия минира мирния процес"

По думите му, за да се стигне до мирно споразумение и преустановяване на военните действия Русия иска да се адресират причините за войната - т.е. разширяване на НАТО в източна посока и защита на интересите на рускоговорящите.

"Наред с тези условия на Русия има още едно, което се появи наскоро и е сочена за причина за отказ за среща между Путин и Зеленски. А именно че видите ли Украйна не е съгласна да отстъпи още територии - крепостта около Донецк. Така Русия минира мирния процес. Въпросът е кога американската администрация ще осъзнае кой всъщност минира мирния процес", аргументира се той.

Табаков е на мнение, че Путин не е мотивиран да спре ударите срещу Украйна, след като колегата му Тръмр седи в Белия дом и размахва тяхна обща снимка и съветва Зеленски да не удря Русия в дълбочина. "Едва ли САЩ ще наложи сериозни санкции срещу Русия", посочи той.