Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Тази година България записа своето първо и блестящо присъствие на Световната суши купа 2025. В сърцето на Токио, където сушито е не просто храна, а философия, българинът Мартин Владимиров от Happy вписа своето име в световната история. Той се нареди сред финалистите и се превърна в първия наш сънародник, удостоен с престижното отличие Курооби (KUROOBI) Дан по суши: черният колан на японската гастрономия.

Сред 30 национални шампиони от различни държави, Мартин премина през безмилостни елиминации и стигна до финала редом с 15 от най-добрите майстори на суши в света. За целта той премина през серия от изпитания с най-висока трудност:

Кацурамуки: рязане на тънък лист японска ряпа с дължина над метър и половина, където Мартин получи максимален брой точки.

Кохада: транжиране на специфични японски рибки.

Акагай: работа с миди с черупка.

Анаго: транжиране на змиорка.

Класическа чиния в стил Едо-мае.

Всичко това в рамките на два часа, под зоркия поглед на международно жури, което следеше всеки жест, движение и секунда.

“Долината на розите”

Във финалния кръг състезателите трябваше да докажат своята креативност. Мартин избра да разкаже историята на България чрез чиния, наречена „Долината на розите“ – съвършена симфония между японската прецизност и българската душа. На чинията оживяха ориз, пропит с есенцията на розово масло, и риба тон, прегърната от нежен сос с традиционни японски съставки. Финалният щрих бяха дехидратирани венчелистчета, донесени лично от него от България. За още по-голям ефект ястието беше презентирано под звуците песента „Излел е Делю хайдутин“, а чинията на Мартин се превърна в истински мост между два свята. Журито не остана равнодушно – „Долината на розите“ получи специална награда за креативност.

В очите на Япония

„Имах възможността да опитам сушито тук и определено останах доволен. Различно е от сушито в Япония, но носи своята уникалност и е част от глобалната иновация на традиционното суши.“ - каза, Хиротоши Огава, главен инструктор на World Sushi Skills Institute.

От барман до носител на Курооби

Историята на Мартин е също толкова вдъхновяваща, колкото и ястията му. Преди повече от десетилетие той влиза в семейството на Happy като барман. Днес той е архитектът на суши менюто във веригата и обучител на всеки един от новото поколение майстори. Пътят му до Япония започна в София, когато спечели Sushi Cup Bulgaria 2024 – именно тази негова победа отвори вратата към най-голямата суши сцена в света.

„Да представям България на най-престижното суши състезание е чест и отговорност. Но и вдъхновение – защото взимам със себе си не само японската дисциплина, а и енергията на целия екип на Happy,“ споделя Мартин.

Така, благодарение на едно ястие, един жест и един символ, България вече е част от глобалната суши вселена.