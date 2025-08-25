„Левски загуби злощастно от АЗ Алкмаар, Охене не е за този отбор“. Това заяви последният треньор направил „сините“ шампион на България Емил Велев. Кокала, както всички наричат именития специалист, даде интервю пред колегите от „Тема спорт“. В него той говори за представянето на тима в плейофа за влизане в Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар, проблемите на Левски в завършващата фаза, както и грешките, които Хулио Веласкес е допуснал в първия двубой срещу нидерландците.

Емил Велев сподели, че очаква много труден реванш срещу АЗ Алкмаар. Той допълни, че Левски има трудности в реализирането на голове, тъй като тимът създава много малко положения за централните нападатели Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов.

„Липсва ни завършващата фаза и това бие на очи“

„Клишето е, защото нидерландците вкараха два гола. За съжаление, Левски не успя да отбележи. Точно след като стана 1:0 за гостите, Марин Петков пропусна най-чистото положение. Резултатът можеше да стане 1:1 и не бе толкова ясно какво ще се случи до края на мача. За мен загубата е злощастна. Защото „сините“ наистина играха много агресивно и по нищо не отстъпваха на нидерландците. Но ни липсва завършващата фаза. Това е нещото, което бие на очи“.

„Е, мачовете от Първа лига, които „сините“ играха досега, не ги смятам. Защото Левски срещна много слаби отбори в първенството. А и „сините“ са насочили мисли към Европа, а не към шампионата. Това е нормално. Но разлика от два гола преди реваншa. Там ще е много трудно. Нали Левски има Сангаре и Рупанов? Колко тарани да има, шест ли? Да, сега Сангаре бе контузен, което е нормално. Искам да кажа друго – имаше много малко създадени положения за централния нападател, който и да е той. Да не кажа почти никакви ситуации”.

„Защото има значение и с какви халфове играеш. За мен смяната на Марин Петков бе доста… Той изобщо не биваше да бъде ваден от игра. Трябваше Веласкес да си пусне Сула, но да е заедно с Марин на терена. Защото двамата са креативни футболисти, които могат да създадат нещо. А ти ми пускаш отново Охене?! Не искам да използвам много силни думи. Но мисля, че Охене не е за този отбор. И не можеш да го вкараш в толкова важен момент”, заяви Емил Велев.

