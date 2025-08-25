Отново заловиха бус, пълен с мигранти

Тази нощ е заловен бус с 24 мигранти и с български водач. Това съобщи главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция"" към МВР в ефира на bTV. „Това е ежедневие. Случва се всеки ден и всяка нощ да залавяме такива групи“, посочи главен комисар Златанов. Той обясни, че бусът е заловен отново в района на село Лозенец, община Царево, където на 23 август бе задържан бус със същата бройка мигранти.

"Основният натиск по българо-турската граница е на изток, в района на Малко Търново и Резово", обясни главен комисар Златанов. Той подчерта, че трафикантите от турска страна използват и дронове.

Златанов увери, че българските гранични власти са в 24-часов режим на интензивна работа.

По думите на директора на "Гранична полиция" през последната година са разбити над 15 групи за трафик, включително и при международни операции.

От Главна дирекция "Гранична полиция" съобщиха, че в сравнение с 2023 г. - най-тежката от мигрантски натиск година, към момента се отчита силен спад и в опитите за нелегално преминаване, и при задържаните във вътрешността.

За осем месеца - от януари до август 2023 г., предотвратените опити за влизане в страната са били 115 000. За сравнение за същия период на тези година те са 9700. По данни на директора на ГДГП Антон Златанов, бележи се успех при задържане на почти всички влезли в страната ни или които се опитват да излязат през сухопътните граници със Сърбия и Румъния.