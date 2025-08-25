Местят в София момченцето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

Марти ще бъде транспортиран в София. Благодаря на проф. Младенов. Това съобщи в профила си във Facebook бащата на загиналата в тежката катастрофа край Телиш Сияна - Николай Попов, който даде последна информация за състоянието на семейството, пометено от АТВ в Слънчев бряг. Припомняме, че се появи обнадеждаваща информация за това, че детето вече се е събудил, но близки до семейството ги опровергаха.

Какво е състоянието на пострадалите?

"Вчера в болницата в Бургас пристигна проф. Николай Младенов – национален консултант по анестезиология и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ. Благодаря му, че се отзова веднага. След като се запозна със състоянието на Марти и Христина, бе преценено, че до този момент Марти е лекуван изключително правилно и лекарите в УМБАЛ – Бургас са направили всичко необходимо.

За продължаване на лечението е необходимо преместването на детето в детска реанимация в УМБАЛСМ "Пирогов", където могат да се полагат специални грижи. За тази цел във вторник или сряда екип от детски реаниматори ще пристигне в Бургас с въздушна линейка и ще транспортира Марти до приемащото лечебно заведение.

Вчера в болницата в Бургас пристигна проф. Николай Младенов – национален консултант по анестезиология и един от...

Състоянието му остава изключително тежко. Не отговарят на истината разпространените съобщения, че е контактен и по-добре. Детето е в кома!

Майката на Марти – Христина, е в клинична смърт. Според всички медици това състояние е необратимо. Трябва да се надяваме единствено на чудо!

Благодаря на всички за подкрепата от името на семейство Здравкови.

Молете се за тях!", обясни бащата на Сияна.