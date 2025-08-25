Войната в Украйна:

Местят в София момченцето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

25 август 2025, 10:15 часа 464 прочитания 0 коментара
Местят в София момченцето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

Марти ще бъде транспортиран в София. Благодаря на проф. Младенов. Това съобщи в профила си във Facebook бащата на загиналата в тежката катастрофа край Телиш Сияна - Николай Попов, който даде последна информация за състоянието на семейството, пометено от АТВ в Слънчев бряг. Припомняме, че се появи обнадеждаваща информация за това, че детето вече се е събудил, но близки до семейството ги опровергаха.

ОЩЕ: Няма промяна в състоянието на детето, пострадало при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг"

Какво е състоянието на пострадалите?

"Вчера в болницата в Бургас пристигна проф. Николай Младенов – национален консултант по анестезиология и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ. Благодаря му, че се отзова веднага. След като се запозна със състоянието на Марти и Христина, бе преценено, че до този момент Марти е лекуван изключително правилно и лекарите в УМБАЛ – Бургас са направили всичко необходимо.

За продължаване на лечението е необходимо преместването на детето в детска реанимация в УМБАЛСМ "Пирогов", където могат да се полагат специални грижи. За тази цел във вторник или сряда екип от детски реаниматори ще пристигне в Бургас с въздушна линейка и ще транспортира Марти до приемащото лечебно заведение.

Вчера в болницата в Бургас пристигна проф. Николай Младенов – национален консултант по анестезиология и един от...

Публикувахте от Nikolaj Popov в Неделя, 24 август 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Състоянието му остава изключително тежко. Не отговарят на истината разпространените съобщения, че е контактен и по-добре. Детето е в кома!

ОЩЕ: Стабилно е състоянието на детето, пострадало при инцидента с АТВ

Майката на Марти – Христина, е в клинична смърт. Според всички медици това състояние е необратимо. Трябва да се надяваме единствено на чудо!

Благодаря на всички за подкрепата от името на семейство Здравкови.

Молете се за тях!", обясни бащата на Сияна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Слънчев бряг Пирогов АТВ Николай Попов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес