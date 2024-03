Русия се справи с 3 танка "Ейбрамс": Как го направи - анализ на Forbes (ВИДЕО)

Каква е основната причина вече 3 американски танка да са аут от боевете (Русия съобщи и за четвърта жертва "Ейбрамс": На фона на куп свои изпепелени танкове и БТР-и: Русия се хвали с четвърти отстранен "Ейбрамс" (ВИДЕО). Акс е категоричен – руските противотанкови управляеми ракети.

Украинската бригада, която единствена има "Ейбрамс" в момента (САЩ достави 31 такива танка на Украйна досега) е 47-ма механизирана бригада – тази, която беше основна ударна сила в неуспешната трета украинска контраофанзива от лятото на 2023 година в Запорожка област.

Първият танк беше загубен на 26 февруари или дори малко преди това. Тогава руски дрон удря отделението за снаряди на танка и това води до пожар, който унищожава машината. Акс пише, че е възможно бронираната врата, водеща към отделението с боеприпаси, да е била отворена и затова дронът да е нанесъл толкова успешен удар, но това е недоказуемо към момента: Украйна загуби първи танк "Ейбрамс", тръби Соловьов (ВИДЕО и СНИМКИ)

Abandonned M1A1 Abrams in Berdychi

Location: 48.192569, 37.658942

Not sure if it was his intention to leak it... but here we are.https://t.co/9QX8nJ7ShZ pic.twitter.com/DD2wnlhmsB