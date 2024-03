На фона на куп свои изпепелени танкове и БТР-и: Русия се хвали с четвърти отстранен "Ейбрамс" (ВИДЕО)

Интересното в случая е, че хвалбите са как танкът е унищожен, но от показаното видео се вижда, че машината е непокътната и че войник се снима пред нея. М1А1 "Ейбрамс" е известен с огромното си тегло – над 61 тона, както и почти 8 метра дължина на каросерията тоест това е машина, която е изключително трудна за изтегляне:

Още: Forbes: Жертвайки 3 танка "Ейбрамс", Украйна удържа отвъд Авдеевка (ВИДЕО)

На фона на тези хвалби обаче излязоха поредни геолокализирани видеокадри за тотално унищожение на руска тежка военна техника близо до Григоровка и Новомихайловка, Новопавловско направление (на запад от Маринка). Става въпрос за поне 9 бронирани машини:

47th Brigade is cleaning up the battlefield from russian equipment. Several new losses in this video: Tank 0:00-0:09 BMP 0:10-0:20 BTR 0:21-0:26 BTR 0:27-0:29 BMP 0:30-0:40 BMP 0:41-0:59 BMP 1:00-end BTR 1:30-end ( https://t.co/OBEdWoUBCK ) BTR 1:30-end @GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/UBlWPuAvDg

Появиха се и видеокадри, за които се предполага, че показват свалянето на украинския майор Андрий Такченко. Според известните сведения, неговият МиГ-29 е бил ударен от ракета R-37M, изстреляна от руски изтребител Су-35. За смъртта на Ткаченко вече беше официално съобщено.

Още: Украйна изпепели цял склад руски танкове и БТР-и и обяви старт на производство на своя гаубица (ВИДЕО)

Alleged footage of the Ukrainian MiG-29 multi-role fighter, shot down in Donetsk oblast on March 8. Major Andriy Tkachenko flew his MiG-29 on a combat mission but was reportedly shot down by a R-37M missile from a Russian Su-35. Tkachenko death was already confirmed...



Eternal… pic.twitter.com/D8o4hMjWIz