Виктория Георгиева: Видяхте ли огромното шествие в подкрепа на Орбан? (СНИМКИ)

За разлика от шествието преди две седмици, което беше широко отразено от възхитените либерали и техните поддръжници - както по света, така и у нас, тази мащабна проява мина почти незабелязано.

Тогава въпросните възторжено квичаха, че хиляди са по площадите, за да протестират срещу КС на Полша, който бил обявил европейското законодателство за противоконституционно. Да, имаше хиляди тогава, но вчера бяха милиони", пише журналистката Виктория Георгиева във Фейсбук.

"Защо точно на тази дата ли? Защото на 23.10, преди 65 години, студентите от Политехниката, а след това и унгарският народ, въстават срещу комунизма и съветските танкове. Тогава 5-те хиляди съветски танка потушават въстанието, но унгарският народ показва на целия свят, че ще минат през Голгота и ще оцелеят, защото са горд, свободолюбив и независими народ.

Speaking to a pro-government crowd PM Orbán said: The Hungarians chose the right side of history in their historical struggle with the communists. They did so in ’56, in ’06, in ’10. Goliath was there to help the communists. But Goliath should never forget: we’ve ever been David! pic.twitter.com/xg2C9pmxfv