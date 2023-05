Затворническият закон: Мрачното настояще и бъдеще на руската армия и руското общество

Огромните човешки жертви, които претърпя руската армия в Украйна, не са тайна за никого. Не е и тайна какъв е един от официалните методи за компенсацията им – вербуване на затворници. Защото руската тактика в Украйна често е на "месомелачка" - атаки, при които се разчита на числено превъзходство, а не толкова на оперативно планиране с цел пълно минимизиране на военните жертви.

Основна роля по отношение на затворниците играе ЧВК Вагнер на Евгений Пригожин. Но не само – все повече и руската армия директно влиза в "бизнеса с набор на затворници", според различни данни, включително и разузнавателни. Сделката е ясна – биете се и ако оцелеете, получавате свобода. Само че на фронта идва и руската затворническа субкултура, затова и разбирането ѝ става особено важно.

На 9 април пресслужбата на Пригожин публикува отговор в Telegram на въпрос за състоянието на набирането на затворници, който беше изпратен до новинарския сайт „Глас на народа“ – един от многото рупори на неговата медийна империя. В него Пригожин отправи някои остри критики към отношението на затворниците от държавните власти: "Има слухове за петли, които се бият заедно с обикновени затворници, което нарушава грубо вътрешните им правила. Всички знаят, че Русия от векове живее по тези правила и затова ми се струва, че подобни ситуации са абсолютно недопустими". Отвън изявлението на Пригожин изглежда неразбираемо. Но в света на руската затворническа култура, където брутално наложени кастови системи управляват живота и смъртта, изявлението му е кристално ясно – самият той е бивш затворник.

Затворническата култура в Русия (Културата на крадците) е набор от правила, начини на действие и строга социална йерархия, която регулира ежедневието сред хората в престъпния ъндърграунд. Тя е специално фокусирана върху организирането на живота на затворниците в много затвори и лагери, известни като „зони“, в Русия и други бивши съветски страни. Системата е до голяма степен изкована по времето на ГУЛАГ.

Културата на крадците получава името си от управляващата класа, „законните крадци“, които налагат закона на крадците – неписан набор от правила, наречени „понятия“. Тези правила включват как трябва да действа всеки „порядъчен престъпник“, строги забрани за различни действия със съответните наказания, както и основа как трябва да бъде организирана социалната йерархия в затворите. Всичко това е описано на жаргон, който е трудно разбираем дори за обикновените руснаци. Например самите затвори се измерват по скала от черно до червено – тези затвори, където ежедневието е организирано предимно от престъпниците, се наричат „черни“, а затворите, където негласните правила и културата на крадците се контролират от администрацията на затвора, се считат за „червени“. Много малко затвори отговарят изцяло на съответната скала, така че всичко е още по-объркващо.

Има четири основни групи затворници. Това по същество е кастова система; изключително трудно е да се придвижиш нагоре, изключително лесно да се придвижиш надолу и страхът от деградация управлява всяко социално взаимодействие. Основно кастите са следните: блатние (крадци), мъжки (мъже), козлии (козли) и петухи (петли). Блатните са престъпните авторитети. Те са кариерни престъпници — крадци и онези, които са избрали да прегърнат правилата и да живеят според тях пълноценно. Те са малко на брой, но притежават голяма власт и влияние. При тях законните крадци са специална подкатегория, еквивалент на дон на мафията или старейшина на якудза. Думата им е буквално закон в престъпния подземен свят. Мъжете и козлите съставляват "средната класа". Мъжете са тези, които просто искат да си излежат присъдите без шум, но също така са информирани за тези затворнически закони, които уважават представите, слушат блатните и най-важното - не сътрудничат по никакъв начин и форма на администрацията на затвора, дори когато става въпрос, да речем, за задължения в кухнята или библиотеката. "Козлите" са затворници, които участват в официални затворнически структури и желаят да работят със затворническите власти, но също така отдават известно уважение на престъпниците. Хората, които управляват черния пазар в затвора, които могат да ви осигурят цигари, наркотици, конзоли за игри или каквото и да е друго, също са в кастата на козлите, но те очевидно са оставени на мира и уважавани, докато се отчитат на блатните.

Има подраздел от тези хора, наречени "активисти", които са по-ниско в йерархията и се опитват да скрият позицията си. Това са козлите, които активно се опитват да си сътрудничат с администрацията за допълнителни облаги, които често са повече от просто условно освобождаване. В черните затвори те са мразени като доносници, докато в изключително червените затвори те често заемат позиции, които блатните биха заели иначе.

Най-низшата каста и тази, към която всеки затворник се страхува от деградация, са петлите – т.е. буквално педерастите. Това е позиция, до която е изключително лесно да паднеш, но такава, от която никога не можеш да се изкачиш. Тези хора буквално са слугите на всички останали – включително сексуално. Те също така получават най-лошите места за спане в килията, обикновено до тоалетната. Петелът е недосегаем извън секса. Не е позволено да се споделя нищо с петел, освен като плащане за услуги - табу е не само да ги докоснеш, но и всичко, което те са докоснали, тъй като това моментално го премества в тяхната каста. Техните кухненски прибори са изрично обозначени като такива и всеки път, когато се прехвърлят трябва да обявят публично статуса си. Има и обширен списък с други нарушения, които могат незабавно да преместят човек в тази каста, твърде дълъг, за да го изброя тук. Много от тях са свързани с токсичното усещане за мъжественост. Гейовете и транссексуалните затворници автоматично се поставят сред петлите, но също и тези, които глупаво признават, че са правили орален секс с жена - акт, който, както сред древните римляни или съвременната италианска мафия, се смята за фундаментално нечист. Единственото позволено взаимодействие между затворниците от висшата каста и петлите е закупуването на сексуални услуги от тях, изнасилването им (мои лични източници казват, че това е било напълно приемливо до приблизително 2010 г., но в момента, въпреки че няма да ви направи петел, се счита за незначително нарушение с приложена материална глоба), и да ги биете - но само с ритници или използване на импровизирани оръжия, тъй като дори докосването на удар все още се счита за табу.

Да си петел е нещастие. Докара много хора до самоубийство и ги мотивира да се бунтуват, дори умишлено опитваха да докосват блатните затворници като последен опит за отмъщение - разбира се, те щяха да бъдат незабавно убити от други затворници, но според „правилата“ затворникът, който преди това е принадлежал към висшата каста, незабавно се превръща в петел в системата на затвора и извън нея и никога няма да може да се придвижи нагоре в йерархията.

В публикацията си в Telegram Пригожин даде да се разбере, че няма изкупление от затворническата каста, дори когато се бориш за нацията – и че смесването на кастите е активна заплаха за морала. Може да изглежда странно предвид нуждата от войници за руската армия, но е факт. А Пригожин и друг път е показвал какви са правилата – в това ВИДЕО. Накратко – спазва се затворническата култура, с всичките ѝ недостатъци за редовна армия и стройната командна верига. Например, посланието за уважение в йерархията: "Ако сте пребили надзирател или ченге, още по-добре".

В друг жесток пример, новобранците във „Вагнер“, които са ХИВ-позитивни, болни от хепатит и други трудно лечими заболявания, са примамени с обещанието за излекуване, ако оцелеят, но са принудени да носят специални гривни, които ги маркират като „ нечисти” в опит да не „опетнят” другите. А това създава допълнително разделение.

Организираното насилие е натоварващо както физически, така и психически. Чувството за другарство между войниците и уважението или поне подчинението към офицерите е жизненоважно. „Вагнер“ оперира върху различна култура – такава, в която такова взаимно уважение и военна традиция не съществуват, а подчинението на официалните началници е буквално табу за най-висшите касти затворници. А затворническата култура пасва отлично на тактиката за месомелачка.

Освен това - много от наетите затворници се връщат у дома с пълно помилване, след като са изкарали шестте месеца служба в Украйна. „Вагнер“ специално търсеше жестоки престъпници, които обикновено имат дълги присъди. Престъпленията на тези завръщащи се войници вече се трупат.

На Запад на това не се отдава много значение. В доклад от 10 април на Института за изучаване на войната понятията са напълно игнорирани. Вместо това се споменава само „Пригожин намекна, че руското военно министерство ще третира затворниците по-лошо. Пригожин не говори за редовно лечение, а за дълбоко вкоренените кастови представи - и според тях да бъдеш деградиран до петел е много по-лошо от смъртта.

Докато Пригожин често използва езика на крадците, Путин избягва изрично да посочва правилата, но въпреки това намеква, че самият той се придържа към тях. Путин беше агент на КГБ . Акцентът му върху уж традиционните руски ценности също имплицитно включва законите на затвора – особено що се отнася до мачовското поведение и сексуалната чистота. Хомофобията на руската държава не може да бъде разбрана, без да се признае садизма на една кастова система, която възприема изнасилването на мъже като нормално, но любовта към тях като унижение.

Максим Кац, виден руски опозиционен журналист и политик, който в момента живее в Израел, ми каза, че понятите са важни за разбирането на Путин и руския политически елит като цяло. Но той каза, че „в руските служби за сигурност властват не представите на криминалните власти за руския затвор, а тяхната ерзац версия. Чекистите, особено пенсионираните чекисти [термин за бивши офицери от КГБ като Путин, отнасящ се до старата съветска тайна полиция], обичат да копират стила на поведение на високопоставени престъпници. Но за самите тези престъпници чекистите са второразредни хора, честно казано дори не хора. В момента, в който чекист – настоящ или бивш – бъде отведен в център за задържане, той незабавно бива низвергнат в по-ниска каста и никога не стига отвъд тоалетната.

„Престъпното поведение на Путин е по-скоро случай на момче от образовано семейство, което се опитва да имитира поведението на училищните хулигани, но никога не се превръща в един от тях. Руският престъпен свят прави много ясна разлика между блатното и „боклука“; боклукът може да опита всичко, което иска, за да имитира този свят, но той няма истински да стане част от него. Путин може само да играе по правилата, но престъпният свят ги приема много сериозно. Същото трябва да се случи и със западните анализатори, които се стремят да разберат действията на руските войски, особено тези на „Вагнер“, в Украйна и вида култура, който ще стане още по-виден в Москва и Санкт Петербург след края на войната.

