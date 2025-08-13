ЦСКА почете една от най-големите си легенди

ЦСКА отбеляза 104-годишнина от рождението на първия капитан на клуба Нако Чакмаков. Легендата на „армейците“ почина на 29 август 2009 година, но примерът му и харизмата до днес са за пример в родния футбол.

Днес Нако Чакмаков щеше да навърши 104 години

❤ Незабравимият капитан! Днес се навършват 𝟏𝟎𝟒 години от рождението на Нако Чакмаков – първият капитан на ЦСКА, който през 𝟏𝟗𝟒𝟖 г. вдигна първата шампионска купа в историята на клуба. Posted by CSKA Sofia FC on Wednesday, August 13, 2025

„Армейци,

Днес първият капитан в историята на любимия ни отбор – незабравимият Нако Чакмаков, щеше да навърши 104 години. Дори вече да не е сред нас, той винаги ще бъде част от историята на ЦСКА, ще остане в сърцата на феновете, които винаги ще го помнят.

Първата шампионска титла през 1948 година дава началото на легендата за „армейското“ футболно страшилище, а Нако Чакмаков е символът на славното начало. Именно неговото попадение в последната минута срещу Левски отваря вратата на голямото съперничество между двата отбора.

Нако Чакмаков години по-късно признава, че е осъзнал каква е силата и магията на неговото попадение. В едно от последните си интервюта той заявява: „С течение на времето разбрах, че този мой гол наистина тежи като крайъгълен камък в историята на ЦСКА. Като люлка за бъдещи вътрешни и международни успехи“.

През 2016-г., по време на Вечното дерби, хореографията на Сектор „Г“ изобразяваше онази щастлива снимка на капитана и неговата лъчезарна усмивка.

На 29 август 2009-а Нако Чакмаков почина на 88-годишна възраст, но той, първият капитан ще остане вечен. Също като ЦСКА!

ЛЕГЕНДИТЕ НЕ УМИРАТ! ПОКЛОН!“, написаха от ЦСКА на своя официален сайт.

